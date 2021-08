Pasado más de un mes desde la última sesión, el Senado retomó la actividad legislativa y aprobó una treintena de pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales y defensores. Aunque no hubo debate, Juntos Por el Cambio rechazó tres postulaciones, dos de las cuales considera peligrosas para los procesos judiciales que enfrenta Mauricio Macri: Guadalupe Vásquez - que podría intervenir en la causa de la quiebra del Correo Argentino - y Gabriel De Vedia - quien denunció la persecución macrista contra la exProcuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El resto fue aprobado con 59 votos a favor y una sola abstención. En diálogo con Página/12, Oscar Parrilli señaló que el bloque opositor "le cubre la espalda" al expresidente. Durante la jornada hubo también un fuerte cruce entre oficialismo y oposición por la reunión en Olivos durante la cuarentena.

Los casos de De Vedia y Vásquez generaron conflicto con la coalición opositora desde un comienzo. "No garantizan la independencia requerida para el cargo, es una decisión política reservada al Senado", fue el argumento esgrimido por el interbloque, quien decidió no pronunciarse en el recinto. "El debate se da en las audiencias", justificó una de las espadas radicales del Senado a este diario. En efecto, si bien no hubo discursos, la animadversión de los senadores de JxC respecto a estos dos postulantes se hizo patente durante su paso por la comisión de Acuerdos del Senado el mes pasado.

En el caso de Gabriel De Vedia, al macrismo no le gustó nada la denuncia pública que hizo contra el prófugo operador judicial de Mauricio Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, respecto a las presiones contra Gils Carbó para que renunciase a su cargo. Durante su exposición en la comisión, el fiscal recordó el encuentro que tuvo con Simón en la Casa Rosada para interceder a favor de la "función institucional" de la ex Procuradora y que la respuesta del operador judicial había sido que si ella no presentaba su renuncia terminarían "presa ella y sus hijas". A pesar del rechazo de JxC, De Vedia fue designado ayer como vocal de la sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo porteña.

En el caso de Guadalupe Vásquez, las principales objeciones de JxC estuvieron motivadas porque, en el caso de aprobarse su pliego (como se hizo), ocuparía una vocalía de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad y caería en sus manos la causa de la quiebra del Correo Argentino, en la cual están investigados Macri y su familia por la condonación de casi la totalidad de la deuda que la empresa tenía con el Estado. Durante la exposición de Vásquez, el radical Julio Martínez causó una tensa controversia cuando, disfrazándolo de una "pregunta técnica" sobre una situación "hipotética", pretendió que la postulante adelantase su opinión sobre la causa del Correo. En su momento, el episodio generó la rápida reacción del FdT, calificandola de "desubicada" porque, en el caso de haber respondido, podría implicar una causal de recusación por prejuzgamiento.

"Le están cubriendo la espalda a Macri. Si hay jueces que no les dan garantías votan en contra. Antes lo que hacían era destituirlos", afirmó el senador Oscar Parrilli (FdT) a este medio. "No solo manipularon la justicia cuando eran gobierno, sino que la siguen intentando manipular ahora siendo oposición", agregó.

El tercer pliego rechazado por JxC fue el de Juan Carlos Bonzón, quien fue designado como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Ciudad. En su caso, el argumento utilizado para rechazarlo fue que "tiene 77 años y la Constitución establece 75 como límite".

Por otro lado, durante la sesión también se aprobaron otros dos proyectos. El primero, que designa presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los neumáticos fuera de uso, fue aprobado por unanimidad. El segundo, que consta de dos proyectos diferentes presentados por Parrilli, busca poner límites a las tasas de interés que, por retraso en el pago, aplican las empresas de servicios públicos y privados. Los proyectos establecen que la tasa pasiva del Banco Nación (alrededor de un 37 por ciento) será el techo para el recargo. En el caso de que la titular sea una mujer, se reducirá a un 10 por ciento.

El recinto en modo campaña

A menos de un mes de las PASO, la campaña electoral se trasladó por unas horas a la Cámara de Senadores. Previo al tratamiento del pliego de los nuevos jueces, Juntos Por el Cambio aprovechó el micrófono del palacio legislativo para arremeter contra el gobierno nacional por el cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, al que calificó de "inmoral". El presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans, le recordó con dureza el daño que generaron las políticas económicas de Cambiemos.

"Olivos era un carnaval, una fiesta encabezada por el Presidente", exclamó el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, quien presentó un proyecto de declaración en repudio a la reunión social durante la cuarentena. En esa línea, el legislador opositor indicó que "lo que ocurrió fue una burla". "Todos sentimos que nos tomaron el pelo, todos sentimos que, mientras hacíamos los mayores esfuerzos, Olivos era un carnaval".

A modo de respuesta, Mayans retrucó que el oficialismo también tenía "una listita de cosas con la que no estaba de acuerdo". "Queremos hacer un repudio sobre la escandalosa deuda externa generada por el gobierno anterior sin anuencia del Parlamento por más de 100 mil millones de dólares. Queremos hacer un repudio sobre la fuga de capitales y la gente que gente que se enriqueció a costa de la pobreza de tantos argentinos", ironizó el senador del FdT, quien, durante 15 minutos, enumeraró las políticas que aplicó el gobierno de Macri. "También por la dolarización de los servicios, que en algunos casos llegaron al 3000 por ciento", siguió, en un discurso en el que, fiel a su estilo, fue escalando en velocidad y estridencia.