Cuando le preguntamos a Lucy Patané sobre la connotación del "ustedes" enunciado en su canción homónima, presente en su último disco de estudio y además la única elegida de entre todas las de su álbum para ser interpretada dentro del ciclo Un mapa del CCK (con el descomunal trío que conforma para la ocasión junto a las pianistas Mercedes Lescano y Noelia Sinkunas); la compositora hace un bello detour para reflexionar un poco acerca de la naturaleza del proyecto encargado. "Cuando a una se le ocurre una idea medio loca, en la fantasía todo funciona porque tiene ese fervor del deseo, pero cuando las cosas aparecen y se pueden llevar a cabo como cuando yo pregunté en el CCK si había dos pianos y si yo podría usarlos para esta versión y me dijeron que sí; ahí fue como OK: hay que reversionar un tema a dos pianos, nunca lo hice."

Tampoco las pianistas lo habían hecho. Trío de iniciación, entonces. Sin embargo la compositora ya contaba con bastantes certezas respecto a la tarea. Por ejemplo, la actitud interpretativa de ambas instrumentistas en su opinión es bastante contrastante, por lo que el contrapunto sería un buen compañero para taclear juntas este trabajo. Una Lucy Patané bien plantada sin su usual arma principal en los escenarios: la guitarra. En su lugar, delante suyo, el pie con el micrófono. En una mano un huevito de percusión y en la otra el palillo para pegarle a un redoblante que está más abajo, a un costado. Una especie de referí musical totalmente conectada con sus compañeras de juego. Plantada en el insterticio de los dos pianos enfrentados, cola con cola. "Me parecía que esa canción tenía una armonía sencilla, climas, y por sobre todo esos solos al final que me parecía como lo más copado para que las pianistas la rompan." Como podemos ver, una de las operaciones con las que cuenta la versión fue que los clásicos solos de guitarra multiformes de Patané sean delegados, en esta versión, a las pianistas.



VIENTO HELADO, CALOR DE HEMBRA

Conversando con una de las intérpretes, la pianista Mercedes Lescano, nos enteramos de más detalles de este gran ménage à trois musical entre mujeres. Cuenta la pianista que al ser contactada por Patané, que le informó que su compañera en la tarea sería la Sinkunas, no fue poca la emoción. "Noelia es como un referente, un par... Yo tocaba en Les Minón, que fue como la banda histórica de cumbia de La Plata y ella en Las Cachitas... dicen que de pibas nos venían a ver y flashaban... O sea, estar en un mismo círculo", nos cuenta una efusiva Lescano. También dice que en su opinión las canciones de Lucy, y especialmente "Ustedes", son muy sinfónicas y que por eso dan pie para ese tipo de arreglos.

El otro tema elegido para formar parte de este dúo de canciones arregladas por un trío a dos pianos tuvo como objetivo homenajear a una cuarta mujer. Una alta figura de la escena independiente local: Rosario Bléfari (quien falleció en julio del año pasado) y su clásico de culto "Viento Helado". Lucy Patané nos cuenta que inmediatamente al enterarse de la muerte de su colega admirada le vino una especie de necesidad física de hacer en la guitarra una pequeña versión privada de esa canción. Quizás ante la novedosa extrañeza del duelo en pandemia, ante la falta de velorio, charla y encuentro con colegas, la idea fue hacer una canción de la persona que se fue, ese fue su gesto espontáneo. Es cierto que existen ciertos aires de tango en la canción original, pero la versión que el trío da a luz no deja de reforzarlos apropiándosela y dándole un nuevo sabor que hace que ya no parezca ni tango ni indie rock pero sí que tenga un poco de cada uno. Lucy confiesa que al principio le daba un poco de pudor hablar de hacer "un tango" teniendo en cuenta el compromiso con el género que tiene una compositora e intérprete como Noelia Sinkunas. Sin embargo dice que romper esa timidez fue clave para poder darle forma final a la versión que finalmente podemos oir. No se pierdan entonces este alto trío de minas que está sólo a un par de clicks de distancia.