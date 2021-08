Docentes del Colegio Secundario Pluricurso con Itinerancia Nº 5185, del departamento de San Martín, piden la derogación de las disposiciones 78/21 y 40/21 del Ministerio de Educación de Salta, por las que se habilita la implementación del multiaño, con la excusa de la baja en la matrícula. Con esta nueva modalidad se deja de lado el dictado del pluricurso, lo que provoca la reducción en la carga horaria de las maestras y la unificación de todos los niveles en un solo espacio para el dictado de clases.

Las definiciones del Ministerio de Educación provincial fueron consideradas "una injusticia" para las comunidades indígenas. Las maestras calificaron las resoluciones como el resultado de una política discriminadora ya que "menoscaban la igualdad de oportunidades" de los estudiantes. "La educación es una inversión, no un gasto", replicaron en varias manifestaciones que realizaron en las puertas del colegio.

La institución se encuentra a 75 kilómetros de la ciudad de Tartagal, en el departamento San Martín, y se inauguró en 2011, integrando a cinco parajes: El Bobadal, Kilómetro 11, Tonono, Pacará y Lapacho 1. En cada paraje, se lleva adelante lo que se conoce como pluricurso, es decir, que 1° y 2° año se dictan juntos; 3° y 4°, por otro lado; y 5° año, tiene su cursada propia. Con el multiaño, se reúnen todos los niveles en un solo curso.



Eso es lo que ya pasó en el paraje El Bobadal con la orden 78/21. Mientras que con la disposición 40/21 se habilita a que las cuatros sedes restantes pasen a esa modalidad en cualquier momento del ciclo lectivo. Según se supo, esta última orden saldrá en breve.

El cambio no fue notificado formalmente a los docentes, sino que fue advertido cuando fueron a cobrar su sueldo y vieron que tenían menos horas contabilizadas. Señalaron que tampoco hubo una notificación formal a las familias y recién tras los reclamos, los supervisores lo tuvieron que comunicar vía zoom.

Con las "transformaciones" adoptadas, jerga utilizada cuando se produce el cambio de la currícula, algunos docentes pierden horas que tenían con el pluricurso porque son absorbidas por otros. Por ejemplo, con el pluricurso existían tres docentes de matemáticas: uno, por 1° y 2° año; otro, por 3° y 4°, y un tercero por 5° año. Con el multiaño, sólo habrá uno en cada sede.

"En mi caso, estoy perdiendo 5 horas cátedras", contó a Salta/12 una docente, que pidió reservar su identidad. Según la norma educativa, los docentes desafectados pasan a "estar en disponibilidad", pero "esas horas cátedras no las voy a cobrar", cuestionó la maestra. Además, aseguró que de no notificarle el pase a otra institución en un plazo de dos años, pierde esas horas.

Por su parte, el director del Nivel Secundario de la provincia, Gabriel Tejerina, sostuvo a Salta/12 que las disposiciones habilitan a las escuelas con baja matrícula a reorganizarse en multiaños o pluricursos. "Eso asegura que la gran mayoría de docentes no quede cesante", explicó.

En el caso de la sede de Tonono, afirmó que existe una matrícula de 24 alumnos con 10 docentes por ciclo lectivo, lo que "asegura que no pierdan la fuente laboral". "No es verdad que perderán puestos de trabajo, al contrario se los estamos cuidando y preservando. De hecho en algunas escuelas no se avanzó hasta que no titularicen", aseguró.

La docencia reiteró su p edido de se deroguen las disposciones porque además fueron decididas de manera sorpresiva y arbitraria. Además de que se hicieron efectivas a mitad de año, con el ciclo lectivo ya iniciado.

Mantener la desigualdad

Para la docencia, no sólo se trata de una quita de horas laborales, sino que se reafirma la desigualdad entre los estudiantes. "¿Cómo puede estar un alumno de primero con uno quinto?", cuestionó una docente. Aseguró que la implementación de los multiaños, sólo garantiza mantener la desigualdad porque no se les permite estar con la "misma capacidad de conocimiento" para el aprendizaje, en comparación con otros secundarios.

Para que en un paraje no se de la "transformación" a multiaño, debe existir una matrícula de 25 alumnos, número que puede llegar a cumplir Tonono, pero no El Bobadal donde hay solo 8 estudiantes, el número histórico que tuvo esa sede desde su inauguración, en 2011.

En ese sentido, otra docente, que también pidió ser mantenida en el anonimato entendió que el gobierno de Salta no tiene un conocimiento pleno del territorio. Primero, porque desconoce el contexto del inicio del funcionamiento de la sede de El Bobadal, y segundo, porque a lo sumo existen entre 10 o 12 familias en el paraje. "Nunca vamos a tener 25 alumnos", manifestó. "Es un paraje lejano de Tartagal y el origen de su creación (de esta sede del colegio) se desdibuja con estas disposiciones", criticó la docente.

En 2011 se crearon 30 unidades educativas con aulas itinerantes en 72 parajes de la provincia de Salta. Es decir, 30 colegios secundarios rurales en lugares donde las oportunidades de educación secundaria eran escasas o nulas. Entre esos colegios, estuvo el N° 5185.

La Ley 26.206, de Educación Nacional reconoce a la educación rural y apunta a que las zonas de mayor vulnerabilidad tengan "la misma voluntad de educación", que cualquier otro lugar del territorio argentino.

Las docentes anunciaron que enviarán una carta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y presentarán una medida cautelar contra el Ministerio de Educación, en defensa del derecho a la educación de los habitantes indígenas y los puestos de trabajo. Una de las docentes recordó las palabras del ex presidente Néstor Kirchner, que en su momento afirmó que "mientras haya un alumno, habrá una escuela para ese alumno".