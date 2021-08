Fue un encuentro extenso de algo más de tres horas, largamente conversado y con señales concretas de cercanía y unidad de un lado y del otro. La CGT, que llevó a la Casa Rosada una quincena de dirigentes, se reunió con el presidente Alberto Fernández donde le reiteraron la pertenencia de la central obrera al gobierno: "Hemos ratificado nuestra alianza con Alberto", indicó a Página/12 el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer. En tanto, el Presidente les anunció que en los próximos días le desembolsarán a las obras sociales cerca de 7 mil millones de pesos para compensar gastos en discapacidad y que, antes de fin de año, girarán los 4 mil millones restantes para llegar a los 11.000 millones que les había prometido meses atrás.

"La CGT es muy importante para nuestro proyecto político. Lo ultimo que haría es lastimar al sindicalismo argentino porque estoy muy convencido de lo que significa", les dijo el Presidente a los integrantes de la CGT. Daer aseguró que "el encuentro sirvió para que el Presidente escuche que bancamos al gobierno, que estamos convencidos que éste es el camino de la reactivación económica y la producción". Si eso fue música para los oídos del mandatario, para los gremialistas tuvo el mismo efecto cuando escucharon que la Rosada comenzará a pagar la deuda con las obras sociales.

No fue el único gesto. En las próximas semanas el Gabinete Económico visitará la sede de la CGT para avanzar en un análisis más técnico y detallado de cada sector y el impacto que tienen la reactivación económica. Esto fue parte de lo conversado con el Presidente donde los gremialistas reconocieron que la economía se está moviendo pero reconocen que hay sectores más resagados. En ese sentido pidieron que haya "mayor interacción entre los ministerios, que podamos acceder a la información, que podamos tener respuestas en las áreas que corresponden a cada una de las actividades", dijeron.

Lo que pidió la CGT es la necesidad de que en este tiempo, casi de pospandemia, se avance en la generación de un gran acuerdo económico social. Daer resaltó que "el acuerdo poselectoral es trabajar definitivamente para realizar un gran acuerdo nacional de desarrollo, económico y social que permita afianzar en el tiempo la recuperación económica que ya se está viviendo porque, además, es este gobierno, el peronismo, el único capaz de garantizar este tipo de acuerdo".

José Luis Lingeri, secretario de Acción Social de la CGT y uno de los presentes, le dijo a Página/12 que "se profundizó el tema político, la situación económica de cómo se van reactivando algunas actividades como la gastronomía, el tema automotriz, el comercio y también hablamos del impuesto a las ganancias. Se está evaluando llevarlo hasta 180 mil. Pero eso todavía no está definido". Por su parte, el secretario general del Suterh, Víctor Santa María, indicó que "charlamos de las inquietudes que presentó cada sindicato. Alberto tomó nota y planteó propuestas para muchos de los temas que se expresaron y lo importante es que estamos saliendo para adelante".



Fernández estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni.



La poca presencia de gremialistas en las listas para las próximas elecciones legislativas fue parte de la extensa charla. Fernández los escuchó y les dijo que "mientras yo sea Presidente ustedes van a tener voz, estén o no estén en una lista. Nada de lo que me dicen cae en saco roto". Lingeri lo reconoció al sostener que "faltó sentar a la CGT en la mesa chica para discutir la participación del movimiento obrero en las listas. Pero de todos modos hay compañeros y la CGT emitió un comunicado para respaldar a todos ellos".

En diálogo con este diario, Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes de Argentina (UDA) y otro de los participantes de la reunión, agregó que "a nosotros los espacios en las listas no nos preocupan porque sabemos la complejidad que tiene siempre un armado político, más cuando se trata de un frente. Por supuesto que hubiésemos querido tener otra participación, pero nuestra principal preocupación es garantizar el bienestar de los argentinos".

El Presidente, en otro tramo de la reunión, hizo un racconto de las políticas aplicadas durante la pandemia, ATP, créditos blandos, Tarjeta Alimentar, IFE, repasó la inversión en obras públicas, viviendas, la suba del mínimo imponible de Ganancias, el no aumento de las tarifas, entre otros. "Estoy convencido cada día mas que estamos en el camino correcto. A mi me preocuparía que ustedes me digan jodiste a mis laburantes o no crece la industria", indicó. Por parte de los sindicatos hubo elogios para el ministro de Trabajo, para el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y el de Economía, Martín Guzmán. "No dejan de crecer empleos, maquinaria ya vendida para todo el año, fabricas que siguen sumando turnos, sustituyendo importaciones", enumeraron desde la CGT y aseguraron que "los trabajadores están con esperanza y esa esperanza fue la vacuna. La recuperación económica se siente".



El encuentro en Casa Rosada, sin embargo, no fue el único contacto de la CGT con el oficialismo en la jornada. En la previa, Héctor Daer; Gerardo Martínez de la Uocra; Andrés Rodríguez de UPCN, y Lingeri, tuvieron por el barrio porteño de San Telmo un almuerzo distendido junto al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro y el presidente del bloque de diputados del FdT, Máximo Kirchner. Allí hablaron de la campaña y de la situación del empleo.

La renovación de autoridades de la CGT también fue parte de la charla con el Presidente quien les pidió que avancen en el proceso de unidad e incluso les pidió un consejo directivo con la mayor cantidad de organizaciones posible. "Cada vez que los veo les pido que hagan el esfuerzo de unirse. La unidad sindical es central. Seguimos siendo la única alternativa que genera inversión, producción y trabajo para los argentinos", señaló Fernández y evocó a Perón cuando decía "que se unan los trabajadores".

También participaron del encuentro Carlos Acuña (estaciones de servicio); Armando Cavalieri (comercio); Antonio Caló (UOM); Rodolfo Daer (alimentación); Noemí Ruiz (modelos); Roberto Fernández (UTA); Jorge Sola (Seguros); Robustiano Geneiro (gasronómicos) y el líder de la Juventud Sindical, Sebastián Maturano.