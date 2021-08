A pesar de que el domingo por la noche el gobierno de Salta llamó a levantar el paro, la docencia comenzó ayer su quinta semana de paro. Se volvió a manifestar el rechazo al acuerdo salarial que firmaron los gremios docentes con el Ejecutivo provincial y se sumó la huelga de hambre que inició una maestra y el aumento de carpas en el acampe que se lleva adelante en las afueras de la Casa de Gobierno de Salta.

Además, aún se mantienen frescas las declaraciones que hicieron los ministros Matías Cánepa (Educación), Roberto Dib Ashur (Economía) y Ricardo Villada (Gobierno) en la conferencia de prensa sorpresiva que dieron anteanoche. El rechazo fue casi inmediato y masivo por parte de les docentes movilizados, y eso derivó a que a nivel provincial, aún se mantenga casi un 60% de adhesión al paro.

"Yo inicio la huelga de hambre para ver si de alguna manera se nos escucha y logramos tocar el corazón", manifestó la docente Catalina Vilte, de la escuela N° 4734, Doctor René Favaloro, de la capital salteña. Acto seguido, dijo ya no saber qué más hacer para que el gobernador Gustavo Sáenz "baje de su pedestal y converse con nosotros", debido que ven que ni Cánepa ni Villada son capaces de solucionar el conflicto.

Más de 40 carpas en las afueras de la Casa de Gobierno.

A las 15.30 Vilte llegó junto a su familia al acampe frente a la Casa de Gobierno. Sin ser una acción debatida o consensuada por el resto de la docencia, la maestra sólo les informó que comenzaba una huelga de hambre. Aseguró a Salta/12, que la decisión se basó en una sumatoria de eventos que se dieron desde que empezó el paro el 1 de agosto.

Recordó como principales factores, la represión que vivieron al inicio de la semana pasada por parte de la Policía de Salta, y la negociación del gobierno con la Mesa Intergremial, a la que la docencia autoconvocada no reconoce como representante de sus intereses. Además, como frutilla del postre, no les cayó bien la conferencia de los tres ministros.

La maestra recordó que piden un 25% de aumento porque "lo que ellos ofrecen es insuficiente". El jueves último se firmó un 15% de aumento hasta diciembre. Con este acuerdo, la provincia completó un incremento del 51% para este año, ya que hasta julio había acordado un 36%.

"Llega un punto en que no se sabe qué piensa este gobierno al no reconocer que tiene un conflicto en su provincia. No da la cara, no aparece", recriminó, e inmediatamente se trasladó a inicios del año pasado cuando el gobernador Sáenz fue a la plaza principal de la ciudad de Salta, 9 de Julio, para conversar con la docencia que se manifestaba por el mismo pedido que ahora: un aumento en los sueldos.

Vilte subrayó que el Sáenz de ese momento ya no existe, que hoy "es otra persona". "No sé que le pasó en este tiempo en su persona que no quiere dialogar con los Autoconvocados", lamentó. Dijo que el pedido de diálogo que ahora se dirige al gobernador, es porque Cánepa "nunca" se mostró dispuesto a conversar con el sector. Efectivamente, desde que inició su gestión el ministro de Educación manifestó que no se reuniría con la docencia autoconvocada porque no tenía un representación jurídica como gremio.

En el marco de la protesta, la docencia se concentrará desde las 9 de hoy para participar de una marcha que saldrá desde la plaza 9 de Julio hasta la Casa de Gobierno. Además, a las 16, se anunció el Festival de la Resistencia, en las inmediaciones del edificio gubernamental y que fue organizado por un grupo de artistas en solidaridad con la lucha docente.

"Hoy el docente aprendió a leer su recibo de sueldo"

La vocera de les Docentes Autoconvocades, Sandra Nieva, aseguró a Salta/12 que lo vertido por los ministros el domingo fue una "acción amenazante e intimidante" hacia la docencia que se muestra a favor de la huelga. También sostuvo que el gobierno de Sáenz vuelve a desconocer a este sector y sólo "busca amedentrar".

"Lamentamos que hablen de justicia y de falta de responsabilidad cuando entendemos que la responsabilidad de destrabar el conflicto es del gobierno", sostuvo. El domingo los ministros afirmaron que gran parte de las personas que participan de la protesta están confundidas y por eso decidieron salir a hacer aclaraciones sobre el acuerdo paritario.

En respuesta, Nieva redobló la apuesta y aseguró que "hoy más que nunca el docente aprendió a leer su recibo de sueldo", y por eso comprenden con claridad que la propuesta salarial es insuficiente.

El principal argumento es que el aumento del 15%, que "ronda entre $5 mil y los $10 mil, no es real", porque sigue aplicándose sobre la base del sueldo de enero de este año, ya que en el acuerdo firmado por los gremios, no se especifica cuál es la base de cálculo. Ese porcentaje se daría en 3 cuotas: 4% octubre, 5% noviembre y 6% diciembre.

En relación al acatamiento al paro, Nieva afirmó que en la mayoría de los departamentos la adhesión continuó similar a semanas anteriores, y alcanza casi un 70% u 80%. Sin embargo, reconoció que en la Capital, sí hubo un número de docentes que regresaron a las aulas, pero dijo que a nivel provincial se mantiene casi un 60% de acatamiento a la huelga.

La mayor adhesión se dio en departamentos como Molinos y Cachi, donde sus directivos informaron casi un 90% de adhesión a la medida de fuerza. A ello, se sumó la marcha que realizaron en los respectivos pueblos. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación aseguraron a Salta/12 que la docencia salteña estaba regresando a las aulas.

Marcha en Molinos.

Nieva consideró que el porcentaje de adhesión no baje mucho más se debió también a las declaraciones de los ministros, dado que sus palabras "han generado mucha indignación", y eso derivó en la decisión de Vilte y que desde el domingo por la noche, se comiencen a instalar más carpas en la Casa de Gobierno. Hasta las últimas horas de ayer, eran más de 40 carpas las que se intalaron en las calles de la rotonda que da paso al edificio provincial.