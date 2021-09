"Si una persona viene y solo aprende de historia no nos sirve de nada, todo este recorrido nos tiene que servir para que cuando salga, mire distinto sus propias conductas y las pueda revisar", señaló Jonathan Karszenbaum, director del Museo del Holocausto de Buenos Aires, al recibir a los precandidatos a diputados por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Leandro Santoro y Gisela Marziotta en la recorrida. Durante la visita guiada, el relato de la historia hizo foco en el surgimiento, desarrollo y consolidación del plan sistemático para la persecución y aniquilación de los judíos por parte del Estado alemán nacionalsocialista que tuvo lugar desde el ascenso al poder del nazismo en 1933 y la finalización de la segunda guerra mundial en 1945. Durante este período, fueron asesinados 6 millones de judíos.

"Es un espacio necesario para reflexionar, a partir de un hecho histórico tan grave, sobre conductas individuales que cada uno puede modificar hoy y así contribuir a erradicar la discriminación en pos de una sociedad en la que prime el respeto mutuo y la inclusión. Tiene que ver con una convicción que tenemos en el Frente de Todos que es la necesidad de mantener viva la memoria para que estas cosas no se repitan", expresó Marziotta en la visita.

El Museo del Holocausto de Buenos Aires se renovó en diciembre de 2019 e incorporó distintas exhibiciones modernas interactivas con tecnología audiovisual. A lo largo de una hora, los precandidatos, acompañados por Karszenbaum y Fabiana Mindlin (directores del Museo), y Gustavo Sakkal (Presidente honorario), recorrieron las diversas salas del museo que narran la historia del Holocausto de forma didáctica y dinámica, ubicando al visitante en los complejos escenarios y dilemas de decisión impuestos por el régimen nazi, honrando las memorias personales y familiares de las víctimas y reivindicando las historias de quienes rescataron judíos durante la Shoá.

Además, en el último tramo del recorrido, Santoro y Marziotta, pudieron hacerle preguntas a la sobreviviente Lea Novera, gracias a un programa de inteligencia artificial. En un salón especial y a través de una pantalla, le consultaron y respondió como si fuera una conversación en tiempo real. Se trata de un proceso tecnológico que permite dar respuestas apropiadas a partir de palabras claves en las preguntas. Con el uso y la formulación de preguntas, se mejora el programa. "Hola Lea, quería saber que mensaje te gustaría dar después de toda su experiencia vivida y transitada", preguntó Marziotta. "Mi legado es que no haya guerras en el mundo, que la gente sea más comprensible y que trate de convivir y que no haya diferencias", fue la respuesta de la sobreviviente.

Santoro destacó la importancia de los testimonios para conservar la memoria histórica y evitar el negacionismo. "Yo estuve la semana pasada con la mamá del policía desaparecido Arshak Karhanyan. Es un caso que no tuvo el revuelo y trascendencia que debería tener. Y tal vez sea porque ella no podía hablar español correctamente y muchos pensaban que lo que nosotros contábamos en los medios de comunicación era un fantasía. En ese sentido, no me llamaría la atención que en algún tiempo pasáramos a negar incluso el holocausto porque no se conserven este tipo de testimonios porque nos parecería inverosímil a la mente humana. Y es el primer paso para que no vuelva a pasar".

"La discriminación no es solo por una religión o una raza. Tiene que ver lo que pasa dentro de un aula cuando un nene su burla de otro nene y eso parece una cosa chiquita pero eso después con el paso del tiempo es algo enorme que se puede convertir en un monstruo como fue el nazismo", advirtió la diputada Marziotta. "Me parece que para buscar una sociedad con justicia social, una sociedad de la equidad, una sociedad donde hablamos de erradicar la violencia por razones de género, todos esos temas van de la mano en función de los disparadores que se dan pasando por este lugar", agregó.



La semana pasada, Santoro y Marziotta también visitaron la Casa de Ana Frank en el barrio de Coghlan. Uno de los ejes de la campaña del FdT es trabajar en contra de la discriminación y por la ampliación de derechos, así como visibilizar diferentes momentos en que emergió la solidaridad de los pueblos. "Es importante tener presente lo que generan los discursos de odio, estar muy atentos a las consecuencias que pueden tener, porque replicados, pueden llegar a ser muy peligrosos, como nos enseña la historia", advirtió la diputada en aquella oportunidad.