#AduanaParalela No te va a alcanzar el finde para aprender idiomas, acentos y formas de relajar la erre con los nuevos discos del canadiense Drake (Certified Lover Boy, con feats de Lil Wayne, Future, Travis Scott, JAY-Z y más), de los estadounidenses Imagine Dragons (Mercury - Act 1), de los británicos Chvrches (Screen Violence) y Gorillaz (el EP corto Meanwhile), de los boricuas Nicky Jam (Infinity) y Jhay Cortez (Timelezz), de la chilena Camila Moreno (Rey), de la neozelandesa Lorde (Solar Power) y del combo uruguayo Bolsa de naylon en la rama de un árbol (Canciones).



#HayTablas Los modelos hegemónicos de belleza y masculinidad son eje de Chicos lindos, con Diego Nagrug, Bautista Barreiro y Bruno Rondini (viernes a las 19 en Espacio Artístico La Sodería). El despertar sexual de dos amigas adolescentes dispara el reestreno de Las oceánicas, dirigida por Manuela Méndez (domingos a las 19 en el Cultural Morán). Y una aventura poética entre pibxs que agitan cumbias y batallan freestyle es el plan de Bailan las almas en llantas, de Pilar Ruiz (domingos a las 17 en el Teatro del Pueblo). Además, el trío Improvisa2 (de Mariana Cumbi Bustinza, Tomas Cutler y Gabriel Gavila) estrena nuevo show, Fucking Impro, el 4/9 a las 22.30 en el Teatro Nün.

#JoystickDivision Watch Dogs: Legion tiene fin de semana gratuito del 3 al 5/9 para PlayStation y PC, y descuentos de hasta el 67% si lo querés comprar. También gratis podés jugar vía Steam la demo del RPG de acción Scarlet Nexus. Y hay nuevo DLC del city builder Anno 1800: The High Life, para levantar rascacielos y edificios de intensa verticalidad. Por otro lado, el grupo de heavy metal virtual y lolero Pentakill dará show online en League of Legends, el 8/9 a las 17 vía Wave.

#Cursos&Concursos ¿Buscás un curso? El CC Rojas tiene más de 200 propuestas online para adolescentes y adultos con certificado UBA y temas como fotografía, escritura creativa, actuación, arte textil o filosofía, entre otras; mientras que el colectivo MediaChicas organiza charla gratuita sobre diseño UX con perspectiva de género (9/9). ¿Buscás un concurso? Si tocás o hacés arte sonoro, podés participar de la convocatoria colectiva y abierta 24 Horas de Noise, de Radio CASo (hasta el 10/9); y si preferís el arte y la tecnología, podés competir en el concurso para proyectos Fusión2020, con $120.000 en premios (hasta el 11/9).

#CualquieraPuedeGooglear Clic dorado: la muestra Las cosas que no se nombran mostrará trabajos de 100 joyeros latinoamericanos integrados en el Colectivo Caracú, con inauguración el 3/9 a las 18 en UADE Art. Clic no muerto: el spin-off del universo zombie Fear the Walking Dead subió su sexta temporada a Prime Video. Clic trasandino: el 4/9 se disputa la final chilena de la Red Bull Batalla, con exponentes como Stigma, Jokker, El Menor o Acertijo tirándose sobre pistas de DJ Atenea. Clic vinílico: el polo twitchero Cyberfunk arma feria de discos de su tienda de vinilos Cyberwax, con musicalización de Montei & Moncarz y del dúo SEID y transmisión vía streaming, el 4/9 desde las 14 en Avant Garten.

#CoverMe Llegó Virus: Viaje de placer, primer EP de una saga de lanzamientos en torno a la mítica banda de los hermanos Moura, y trae versiones con voces de Joaquín Vitola (Hay que salir del agujero interior, con video), Bruno Albano, Rayos Láser, Potra, Moreno Veloso (Brasil) y Javiera Mena con Alejandro Paz (Chile). Por su parte, Koba apela al rigor violero del rock alternativo para su EP de covers Aikido, que incluye producción audiovisual de flasheo urbano para recorrer distintas ciudades del mundo junto a versiones de clásicos de Los Redondos, Soda Stereo, AC/DC, Calle 13 y The White Stripes.