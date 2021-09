Gisela Marziotta, diputada nacional y precandidata por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, sostuvo que "no estamos en un escenario para jugar a la grieta, porque tenemos un país que estaba arruinado después de 4 años de macrismo y con las consecuencias de la pandemia". En una entrevista en el programa Identidades de canal IP, aseguró: "Nos necesitamos unidos, no solo en el Frente de Todos, sino entre los argentinos y argentinas. Es fundamental la unidad para llevar adelante las políticas que se van a necesitar, dejando la pandemia atrás, para poner en práctica el contrato electoral de 2019".

Por otro lado, sostuvo que no persigue ningún proyecto individual político. "Tengo un proyecto colectivo del espacio al que pertenezco. No concibo la política como una cuestión individual, de ambición personal. La política es un proyecto colectivo", definió.

Sobre María Eugenia Vidal, candidata de la ciudad de Buenos Aries por Juntos por el Cambio, dijo que "me cuesta tomarla en serio, porque es muy deshonesta", en referencia a mudarse de la ciudad a la provincia de Buenos Aires. "Es un claro estereotipo de lo que es el macrismo como lo es Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y también Fernando Iglesias [...] Vidal sabía que si era candidata en la provincia tenía que dar explicaciones por su gestión. Ojalá quiera debatir en estas elecciones. Porque el debate aporta al fortalecimiento democrático porque le das más información directa a quienes van a votar".

También consideró que es lógico que haya una apatía social frente a estas elecciones: "Es lógico porque te enojás cuando la estás pasando mal, porque no podés salir de tu casa, porque la situación económica no es la que querés. Por eso tenemos que redoblar el esfuerzo para ratificar el compromiso de 2019, porque sigue intacto".

La diputada también remarcó que a pesar de la pandemia del COVID-19, el Gobierno y el Congreso siguieron funcionando. "Mientras estábamos encerrados, hubo un Congreso nacional que sancionó leyes como Zonas Frías, la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ley de los 1000 días, la equidad de género en los medios, entre otras. El Gobierno siguió, no a la velocidad que queríamos, pero siguió. Y hubo que paliar las consecuencias económicas de la pandemia con los REPRO, el IFE, el ATP donde la Ciudad de Buenos Aires no puso un peso. Lo hizo el gobierno nacional y está bien que así sea", delineó.

En cuanto a la presencia del Frente de Todos en la Ciudad, aseguró "que nos consolidamos muy bien desde el 2017 y en 2019 nos ratificamos como la segunda fuerza de la ciudad de Buenos Aires y principal fuerza de la oposición. Hay un crecimiento".

"En noviembre, que ya estábamos circulando un poco, la mitad de los porteños y porteñas, nos decían que dejarían de vivir en la ciudad. Se ve que no está alcanzando la política de lo estético y el maquillaje, de lo superficial", dijo respecto de la gestión del macrismo.

Sobre la vuelta a clases presenciales que impulsó el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, en un momento en que los contagios de COVID-19 aumentaban, lo definió que "una especulación política" y de una "extraordinaria manipulación". Dijo: "Querés que vuelvan a la escuela, pero no les da vacantes; querés a los chicos en el aula, pero no invirtió en ellas. La escuela pública se sostiene con la participación de los papás y las mamás, por las cooperadoras, y no por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires".



