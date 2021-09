En su octavo año consecutivo en Argentina, el ya tradicional festival de cine coreano Han Cine desembarca este lunes en la plataforma de Cine.Ar Play, donde permanecerá online hasta el domingo 26 de este mes, acompañado de una serie de actividades especiales. Como de costumbre, el festival organizado por el Centro Cultural Coreano cuenta con el auspicio del Festival de Cine de Mar del Plata y el Incaa, y desplegará la variedad que caracteriza al cine de ese origen. Habrá films “de festivales”, tanques comerciales, thrillers de acción, dramas de época, films intimistas, comedias y melodramas desatados. Todo con acceso libre y gratuito.

La revisión de la programación debe comenzar necesariamente con la (pen)última de Hong Sang-soo, que como se sabe filma de a una o dos por año, con picos de tres. Han Cine exhibirá La mujer que escapó, ganadora del Oso de Plata en Berlín 2020 (Hong estrenó dos largos más desde entonces, Introduction, que se vió en el último Bafici, y luego In Front of Your Face, presentada hace dos meses en Cannes). No tiene mucho sentido transcribir la sinopsis de La mujer que escapó, ya que como se sabe todas las películas del realizador de Turning Gate y El día después forman una guirnalda en la que temas, estilo, situaciones y personajes practican variaciones sobre un mismo tema: las relaciones interpersonales. Por más que no tenga mucho sentido, corresponde hacerlo. Ante un viaje de su marido, una mujer casada retoma el contacto con tres de sus viejas amigas. Con alguna de ellas, por supuesto y como corresponde al realizador, lo hace de forma casual. Se encuentran y conversan. Eso es todo en términos de sinopsis argumental.



Siguiendo con el cine “de festivales”, la anécdota de Hermanos en una noche de verano (Yoon Dan-Bi, 2019), ganadora del Premio del Jurado en la Competencia Internacional de la última edición del Festival de Mar del Plata, bajo el título internacional Moving On, también es mínima. Dos hermanes, un padre que cae en la ruina, la mudanza a casa del abuelo, la enfermedad de éste, su internación y la decisión de los padres de vender la casa. Es de esas películas que no se cuentan, se ven. Algo semejante puede decirse de La casa del colibrí (Kim Bo-ra, 2018), historia de una adolescente de padres ausentes que encuentra, en una docente, a una madre sustituta.

Hermanos en una noche de verano

En el extremo opuesto -el de la película que llama la atención ya desde la propia sinopsis- podría computarse a Lady Baco (E. J. Yong, 2015), melodrama desaforado en el que una prostituta de 65 años se ve obligada no sólo a hacerse cargo de un niño abandonado, sino a atender el pedido de un anciano, que anda buscando una pronta eutanasia. El festival también presenta dos dramas de época. Sueños prohibidos (Hur Jin-ho, 2019) narra la relación, a lo largo de dos décadas del siglo XV y a partir del interés común por la astronomía, del rey Jang Yeon-sil con un ingeniero e inventor. Pero el tradicional Imperio Ming no ve con buenos ojos el cientificismo modernista de Su Majestad. No está de más señalar que ese papel lo interpreta quien tal vez sea el actor coreano más conocido en Occidente. Se trata de Choi Min-sik, inolvidable protagonista de Oldboy, Chihwaseon y Sympathy for Lady Vengeance, entre otras. El realizador, Hur Jin-ho, tiene amplio rodaje en festivales y es bien conocido por el público porteño. Al menos tres de sus películas pudieron verse en distintas ediciones de Mar del Plata y el Bafici: Navidad en agosto (1998), Un bello día de primavera (2001) y Lluvia de abril (2005).

El otro film de época que presenta esta edición de Han Cine es El libro de los peces (Lee Joon-ik, 2021). En los primeros años del siglo XIX, un erudito enviado al exilio por el rey traba relación, en una isla distante, con un pescador que practica el confucianismo, y que le abrirá las puertas de un nuevo saber. Un drama histórico, aunque más cercano en el tiempo, es El hombre del presidente (Woo Min-ho, 2020), la película más vista el año pasado en su país. Con elogios críticos, la película de Woo se centra en la relación entre el presidente coreano Park Chung-hee -quien a comienzos de los 70 asumió el control de las fuerzas armadas, declaró la ley marcial y reescribió la constitución- con el jefe de la KCIA, central de inteligencia de Corea del Sur. Conviene hacer dos señalamientos: Park terminó asesinado (esta parte de la historia la cuenta The Presidents’ Last Bang, de Im Sang-soo, 2005) y el papel del jefe de la KCIA lo hace el segundo actor más popular de su país, Byung Hun-lee, protagonista entre otras de Hero, de Zhang Yimou, y la saga estadounidense G. I. Joe.

Blues de año nuevo

Blues de año nuevo (Hong Yi-Young, 2021) narra cuatro historias que tienen lugar en lo que va del 31 de diciembre al 1º de enero en cuatro capitales del mundo, protagonizadas por sendas parejas en crisis. La curiosidad es que una de las historias transcurre en Buenos Aires. Kim Ji-young, nacida en 1982 (Kim Do-Young, 2019) está basada en el libro homónimo, toda una referencia del feminismo en su país. Pero Kim Ji-young tiene una vuelta de tuerca, muy propia del cine coreano, que se caracteriza por su cruce de registros. En este caso la protagonista, mujer treintañera y ama de casa, se replantea su lugar en el mundo a partir del momento en que es “habitada” por los fantasmas de su madre y abuela. Fantasmas no en sentido figurado, sino literal.

Completan la programación un film de animación, Nadando al mar (Lee Dae-hee, 2012), y tres films de género, grandes recaudadores en su país. Dirigida por Yang Woo-suk, Lluvia de acero: la cumbre (2020, secuela de Steel Rain, 2017) tampoco se anda con chiquitas a la hora del exceso. En ocasión de una reunión cumbre entre los presidentes de las dos Coreas y el de Estados Unidos (que no es ni Trump ni Biden, sino uno de ficción), un grupo terrorista secuestra a los tres y los mete en un submarino, poniendo al mundo al borde de la guerra nuclear. ¿Un film de anticipación? El gangster, el policía y el diablo (Lee Won-tae, 2019) narra, como su título lo indica, el secuestro de un mafioso por parte de un asesino serial, a quien a su vez persigue un policía tenaz. En la comedia de acción Hitman: agente secreto (Choi Won-sub, 2020), un espía hastiado de su trabajo cambia el oficio por el de autor de dibujos animados para la web. No tiene ningún éxito, hasta que la rompe con un dibujo en el que cuenta su historia. Hay un problema: al hacerlo devela su identidad, y eso pone a media mafia coreana tras sus pasos.