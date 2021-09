La frase “en el peronismo siempre se garchó”, que pronunció la candidata a diputada por el FdT bonaerense Victoria Tolosa Paz durante una entrevista en la que reivindicó el “goce” y el “disfrute” como parte de la vida, todavía es motivo de polémica. La escritora y ensayista Beatriz Sarlo calificó a Tolosa Paz como “una cheta que dice malas palabras” y buscó diferenciarla del “decoro” de las clases medias. Consultada sobre los dichos de Sarlo, la candidata del FdT se mostró sorprendida porque Sarlo “es una mujer sumamente culta como para calificarme de esa manera y no detenerse en lo que digo, escribo y lo que pienso de la Argentina” y agregó que “está cumpliendo casi todos los cánones de las mujeres que impiden que las mujeres nos expresemos, de las mujeres que no respetan a las mujeres haciendo política”.

Tolosa Paz recordó que Sarlo "también se ensañaba mucho con Cristina Fernández de Kirchner, no la escuché descalificar de esa manera ni al ex presidente (Mauricio) Macri, ni a (Diego) Santilli, (Facundo) Manes ni a (Horacio) Rodríguez Larreta”.

Sarlo realizó críticas sobre las campañas de los partidos políticos con miras a las elecciones primarias del próximo domingo “¿Cómo puede ser que estemos discutiendo lo que dice (Javier) Milei, o si alguien dice garchar?”, seleccionó la escritora en una entrevista con LN+. Fue entonces que la pregunta se enfocó sobre los dichos de Tolosa Paz. “Una cheta que dice malas palabras. Lo conozco desde que era chica. A los diez años empezamos a decir ‘boludo, boludo, boludo’ en el colegio. Las chetas se sentían libres para decir malas palabras. No me excluyo, que esa fue una experiencia de infancia, sí. Está bien. Mientras que las clases medias, que mantienen o quieren mantener el decoro si saben que no van a ser oídas por familiares o amigos sino por otras personas”, describió la ensayista.

Tolosa Paz le respondió a Sarlo en una entrevista en radio La Red, cuando la consultaron sobre las palabras con las que la había definido la escritora. “Me sorprende, porque Beatriz Sarlo es una mujer sumamente culta, y no detenerse un tiempo en lo que digo, escribo y lo que pienso de la Argentina como para calificarme de esa manera. Está cumpliendo casi todos los cánones de las mujeres que impiden que las mujeres nos expresemos, de las mujeres que no respetan a las mujeres haciendo política”, respondió Tolosa Paz.

La precandidata agregó: "Sabe en qué contexto dije lo que dije. Lo que debía preguntarse Sarlo es qué nos pasa a quienes hacemos periodismo, opinamos y somos parte del sistema mediático de la Argentina, que reproducimos un hecho en un contexto de una entrevista de humor político. Hace una semana que hablan de una palabra que dije en un contexto de una entrevista joven con humoristas políticos que además hablan de peronismo. Por eso hasta algunos se enojaron porque me apropié de la frase”.