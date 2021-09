Finalizada la campaña e iniciada la veda electoral, el gobierno nacional exhortó a la población a que "vaya tranquila votar" este domingo en las PASO. "No es una actividad riesgosa", aseguró el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, en un mensaje transmitido desde Casa Rosada en el que destacó que el haber postegrado cinco semanas el cronograma electoral permitió inocular 12 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Si bien De Pedro no lo mencionó en la conferencia, desde Interior advirtieron que, debido a los protocolos y previsiones sanitarias, la publicación de los resultados provisorios se retrasará hasta las 23 horas. "Pedimos paciencia, porque será una elección lenta", advirtió la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García.

"Estamos a horas de una elección en un contexto muy particular, vamos a lanzar un proceso electoral en medio de una pandemia, compatibilizando el derecho a votar con el cuidado de la salud", comenzó Wado De Pedro, acompañado por la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, y la directora Nacional Electoral, Diana Quiodo. "Quiero recordar que, gracias al consenso alcanzado con los bloques de la oposición, pudimos ganar cinco semanas de vacunación donde se aplicaron más de 12 millones de dosis. Este logro representa la mayor medida de seguridad sanitaria y es fruto de la madurez y consenso de todas las fuerzas políticas", destacó.

Luego fue turno de Diana Quiodo, quien dio algunas precisiones sobre el protocolo a seguir el domingo en el lugar de votación. Además de repetir las ya clásicas medidas de seguridad --respetar el distanciamiento social de dos metros, usar tapabocas, higienizase seguido las manos--, la directora Nacional Electoral hizo algunas recomendaciones específicas, como dejar el DNI sobre la mesa antes de votar (y no dárselo en mano al presidente de mesa), llevar una lapicera para firmar el acta, y cerrar el sobre con la solapa adentro en vez de pegarlo usando saliva. Sobre este punto, sin embargo, hizo una aclaración: "El voto será aceptado más allá de cómo sea cerrado el sobre, no se invalidará ni se rechazará".

Las particularidades de los protocolos sanitarios llevarán a que la difusión de los primeros resultados electorales se retrase para las 23 horas, tal como ya anticiparon en el gobierno nacional y el de la Provincia de Buenos Aires. "Pedimos paciencia, porque será una elección lenta. Hay que registrar las autoridades de mesa, certificar su identidad y garantizar todas las normas del protocolo de cuidado. No podrán ingresar muchas personas, con lo cual se va a lentificar el proceso", advirtió Teresa García. La ministra de Gobierno bonaerense detalló que la Provincia contará con 6100 establecimientos de votación, un número mayor a los de años anteriores, por lo que recomendó "que los votantes busquen con anticipación dónde sufragan". "Quizá no les tocó en la escuela de siempre sino en otra. Vayan a votar con barbijo y alcohol. Las colas serán fuera de las escuelas, no en los patios o pasillos", apuntó.