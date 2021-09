Camile Kirchhoff, una persona no binaria y residente de la Ciudad de Buenos Aires, emitió este domingo su voto por primera vez con su nuevo DNI rectificado, en el cual aparece la letra "X" donde corresponde el sexo, y aseguró de que se trata de "uno de los días más importantes de su vida".



"El DNI lo fui a buscar al Renaper ayer (sábado) a la mañana, lo vi, lo mire, llamé a mi mamá comencé a llorar. No lo podía creer, no podía ponerle palabras", manifestó Camile a IP Noticias, tras emitir su sufragio.

Y agregó: "Es importantísimo para mí tenerlo, en el día de la democracia. Sin dudas es uno de los días más importantes de mi vida no me lo voy a olvidar nunca."

Respecto al proceso de rectificación del DNI, Kirchnoff explicó que fue "muy sencillo". "Primero pedí una partida de nacimiento actualizada vía internet, luego me acerqué personalmente al registro civil y pedí la rectificación de la partida de nombre y sexo", detalló.

"Con todo eso, solicité que me entregasen mi DNI basa en mi nueva partida de nacimiento rectificada", agregó.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este 2021 son las primeras donde las personas no binarias pudieron votar con un Documento Nacional de Identidad que reconoce su identidad de género.

El 21 de julio pasado, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 476/2021 publicado en el Boletín Oficial, el cual dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) "deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743", en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.

Según detallaron, la nomenclatura X comprende las siguientes aceptaciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.

Asimismo, "idénticos derechos" regirán para "las personas extranjeras que obtengan y/o cuenten con el DNI para Extranjeros, Pasaporte Excepcional para Extranjeros o Documento de Viaje para Apátridas o Refugiados, bajo las condiciones previstas en la normativa pertinente", sostuvo la publicación.