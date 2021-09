La noticia de su deceso, a los 36 años de edad, se conoció el lunes por la tarde y las redes sociales se inundaron de despedidas expresadas con mucha tristeza y dolor, y también de reconocimiento a la lucha que emprendió visibilizando las historias de segregación y violación de derechos de la comunidad travesti trans.



Lourdes Ibarra falleció por la tarde del lunes último, tras un proceso de enfermedad. Reconocida por su activismo, empezó su militancia de adolescente, con el acompañamiento de su familia, en ese camino atravesó situaciones de discriminación hasta su muerte. Según la recuerdan quienes la conocieron, el sueño de Lourdes era pensar un Jujuy más libre, justo, diverso e igualitario para todxs.

En junio de 2012, recibió su documento nacional reconociendo su identidad de género. "Sentí que ese hecho me cambió la vida porque es reconocerte como te autopercibís”, recordó en aquel momento.

Estás últimas semanas una enfermedad oncológica la agotó, aunque su espíritu persistirá en los que sostengan sus banderas y continúen sus objetivos. En esta última etapa de su vida también le costó obtener la asistencia médica, contaron sus amigas y compañeras de activismo, que incluso indicaron que estudian presentar una demanda contra el Estado provincial.

Lourdes Ibarra vivía en Palpalá, a 11 kilómetros de la capital jujeña, en el barrio Martijena. Desde allí tejió muchos vínculos con diferentes organizaciones y agrupaciones políticas y sociales de toda la provincia para defender al colectivo LGBTIQ+.

Como la inquieta militante comprometida en la defensa de los derechos de la comunidad trans, Lourdes fue una de las organizadoras de la Fundación Damas de Hierro, la cual presidía. La entidad se convirtió en un gran espacio de contención y generador de proyectos para dar asistencia a sus compañeras. Asmismo, militó el cupo laboral trans, el acceso a la salud pública, la ESI, la paridad e igualdad de género, y luchó contra la violencia institucional, la transfobia.

Fue la primera docente trans de teatro, aunque no pudo ejercer la docencia como soñaba. Fue funcionaria del municipio de Palpalá en 2015, también fue candidata a concejal por el oficialismo en las elecciones del 27 de junio pasado. Siempre estuvo involucrada con diferentes espacios para promover derechos de la comunidad trans y romper prejuicios.

En 2018 concretó el primer censo trans en Jujuy, llevó adelante con un equipo de 12 mujeres trans financiado por una organización internacional y registró a 163 mujeres trans en localidades jujeñas donde se implementó el censo.

En aquel momento Lourdes expresaba: “este censo nace desde la Fundación con la necesidad de poder generar un cupo laboral trans, de que en las escuelas empecemos a hablar de Educación Sexual Integral, de que en el ámbito de la Policía podamos hablar de discriminación y de violencia institucional, que fueron los tres problemas que nos llevaron a realizar este censo".

Como actriz interpretó varias obras, entre ellas Raquel, Cita con sorpresa, Abrazos del cañaveral, Microteatro de los sexos, Soy.

Este miércoles 14 de septiembre, a las 16, por Canal 2 de cable de Jujuy, en el programa La vida es corta se emitirá un capítulo de la serie "Laberintos, encrucijadas de la Argentina de hoy" en homenaje a la luchadora social.

El capítulo que se emitirá está dedicado a la Fundación Damas de Hierro, y cuenta precisamente con el testimonio de Lourdes Ibarra. La productora Wayruro Comunicación Popular comenzó a realizar esta serie en 2015 en el marco de un largo proceso. Es parte de diez series realizadas por productoras federales asociativas de distintas provincias agrupadas en la plataforma CONTAR, y pensadas para difundir en la TDA (Televisión Digital Abierta).

“Dejó muchas semillas”

Este martes, en la plazoleta del Puente Espíndola en Palpalá, cerca de la casa donde vivía Lourdes, sus amigas compañeras y su familia realizaron un acto para despedirla simbólicamente. En ese lugar hay un mural que identifica su gestión en el municipio de esa ciudad, “Por el respeto a la diversidad sexual”.

Un pasacalle con la leyenda “Lourdes siempre te recordaremos”, firmado por chicas trans de San Pedro, Perico, Monterrico, Palpalá, de San Salvador de Jujuy, fue parte de la despedida.

Sus compañeras de la Fundación también le dedicaron palabras amorosas. “Dejó muchas semillas sembradas, ahora las nuevas generaciones seguirán la militancia y defender sus derechos”, expresó Andy.

Flopy afirmó que la despedida es “con alegría, como lo que ella transmitía, y renovamos el compromiso que ella tuvo con todas para que mejoremos nuestra calidad de vida. Ella inició un vuelo, porque logró tener esas alas de libertad. Descansará después de un enorme trabajo que fue remando para conseguir esa igualdad”.

“Nos quedamos con su enseñanza, y nos dijo todo lo que teníamos que hacer después de su partida. Ser fuertes. Ella dijo tengo que descansar. El estado no se hizo cargo de su enfermedad. Milito con ella hace 8 años, a Lourdes no le importó de qué espacio político veníamos. A ella le interesaba que las chicas hagan su DNI y se hagan respetar”, dijo Johana.

"La fecilidad de haber amado"

Lourdes era una usuaria de las redes sociales, y en marzo posteó: "Si algún día no llego a estar, sepan que me fui con la felicidad de haber amado, construido, crecido, siendo muy amada. Logré soñar y concretar. Disfruté cada segundo. Disfruté a mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis amigas, mis amores. Qué más le puedo pedir a la vida que la felicidad, la libertad, la voluntad y la gran vida que me dio", escribió.

"Me llevo los aplausos de muchos escenarios, las luces de cientos de espectáculos, el placer de actuar con grandes, el abrazo de gratitud de quienes pude darle una mano, las disculpas de mis amigas. Sólo espero ver al amor de mi vida, que me espera como me lo prometió", finalizó.