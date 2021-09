La fiesta del libro y la lectura volverá al mismo escenario de siempre: La Rural. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, cancelada en 2020 y 2021 por la pandemia, será presencial a fines de abril del próximo año, si no surge algún contratiempo en la situación sanitaria. Lo confirma la Fundación el Libro (FEL), la institución organizadora de la feria, que tiene un nuevo director general: el periodista, gestor cultural y editor Ezequiel Martínez, elegido entre más de trescientos postulantes, que asumirá el próximo 1º de octubre.

“El cargo de director general de la Fundación El Libro es nuevo y yo me sumaría a todo el gran trabajo que han hecho los predecesores que fueron directores de Cultura, como Oche Califa, Gabriela Adamo y Marta Díaz”, cuenta Martínez a Página/12. “A partir de mi llegada, veremos la mejor manera de funcionar”, agrega uno de los siete hijos del escritor Tomás Eloy Martínez, que fue director general de Cultura de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno entre 2016 y 2020, durante las gestiones del escritor Alberto Manguel y la bibliotecóloga Elsa Barber. Como director general de la Fundación El Libro, Martínez tendrá a su cargo la responsabilidad de articular la organización y programación de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria Internacional del Libro de Rosario y la Feria del Libro Infantil y Juvenil.

“La Feria del Libro es la nave insignia del trabajo que hace la Fundación El Libro en la difusión del libro y la lectura. Tenemos que ponernos a trabajar de inmediato porque la intención es que la Feria del 2022 sea presencial, en la medida que la situación sanitaria lo permita. El espacio de La Rural está reservado para fines de abril y principios de mayo, que es la fecha tradicional en la que se realiza la feria”, dice el director general de la FEL, que tiene una extensa trayectoria como periodista; fue prosecretario de redacción en la sección Cultura y en la Revista Ñ, de Clarín, desde octubre de 2003 hasta marzo de 2016, cuando asumió como director de Cultura de la Biblioteca Nacional.

Martínez -que preside la Fundación Tomás Eloy Martínez desde 2010- reconoce el impacto económico que tuvieron en la industria editorial estos dos años sin feria presencial. “La Feria es la principal fiesta que tiene el libro en la ciudad con proyección internacional, y con todo lo que implica en términos de visibilidad para los escritores, los editores y los lectores porque la feria es una cita ineludible. Uno se prepara todo el año para recorrer la Feria, para escuchar a los autores y los diálogos y debates que se generan. Todo eso se extrañó", subraya Martínez. "Pero milagrosamente el libro encuentra maneras y formas de escabullirse y reencontrarse con los lectores; han surgido clubes de lectura y encuentros online que han posibilitado estar en conversaciones con escritores de otros lugares, que quizá no hubiesen podido estar presentes en una feria presencial y creo que todas estas cosas llegaron no para reemplazar nada sino para sumarse a lo que había. Eso me parece que hay que celebrar: que lo digital y lo presencial van a convivir en la cultura”.

La Fundación El Libro (FEL) es una entidad sin fines de lucro que está integrada por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines. En marzo de este año, el editor Ariel Granica asumió como presidente de la FEL. “La línea de acción y los proyectos serán un trabajo conjunto entre las autoridades de la Fundación y lo que pueda aportar desde mi experiencia en la gestión para innovar y crecer aún más”, concluye Martínez.