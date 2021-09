A partir de este lunes, las mujeres afganas que trabajan en la administración pública deberán dejar sus cargos, que pasarán a ser ocupados por varones. También está en duda qué pasará con las mujeres en el terreno de la educación, ya que los profesores y alumnos varones fueron convocados para retomar las clases pero no así las mujeres.

Pese a haber prometido una versión más suave del régimen establecido entre 1996 y 2001, los islamistas radicales siguen recortando las libertades de las mujeres, un mes después de haber tomado el poder en Afganistán.

"Podría estar muerta", se lamentó una mujer expulsada de su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. "Estaba a cargo de todo un departamento y había muchas mujeres trabajando conmigo. Ahora todas hemos perdido nuestro trabajo", contó a la agencia AFP, a la cual pidió su anonimato por temor a represalias.

El alcalde en funciones de Kabul afirmó que los trabajos municipales ocupados por mujeres tendrán que ser ahora asumidos por los hombres.

El anuncio se produce mientras el Ministerio de Educación ordenó a los profesores y estudiantes varones volver a las escuelas secundarias pero sin mencionar a las profesoras y alumnas mujeres.

Los talibanes cerraron el viernes el antiguo Ministerio de la Mujer, implementado por el anterior gobierno, que será reemplazado por otro destinado a reforzar la doctrina religiosa.

Gobierno sin mujeres

El nuevo gobierno talibán anunció hace dos semanas que no contaría con mujeres en el gabinete.

Las mujeres afganas lograron conquistar muchos derechos en los pasados 20 años, convirtiéndose en jueces, pilotos, diputadas u oficiales de policía. Cientos de miles de ellas ingresaron en el mercado de trabajo.

Los talibanes dicen que se sugiere a las mujeres permanecer en sus casas por su propia seguridad, pero que se les permitirá trabajar una vez que se hayan implementado las normas de separación.

"¿Y eso cuando ocurrirá?" se preguntaba este lunes una mujer profesora. "Eso ya ocurrió la última vez. Dicen que se nos permitirá volver al trabajo, pero eso nunca ocurrió", agregó.

Durante el pasado régimen talibán, las mujeres fueron ampliamente excluidas de la vida pública y no se les permitió salir de sus casas si no era en compañía de un familiar hombre.

Ministerio de la Promoción de la Virtud

El viernes, en Kabul, se instaló el Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio en el edificio donde funcionaba el anterior Ministerio de Asuntos de la Mujer.

Este domingo, una decena de mujeres protestaron brevemente en las afueras del edificio pero se dispersaron al aparecer responsables talibanes.

En Herat, un responsable del sector de la educación insistió en que el retorno de las alumnas y las profesoras a las escuelas es una cuestión de tiempo y no de política. "No está claro cuando eso ocurrirá: mañana, la próxima semana, el próximo mes, no lo sabemos", aseguró Shahabudin Saqib.