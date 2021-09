Defensa y Justicia y Banfield cerraron la fecha 12 de la Liga Profesional de Fútbol con un empate sin goles en Florencio Varela que profundizó los flojos presentes de uno y otro equipo.

Por el lado del local, conducido por Sebastián Beccacece, fue la quinta igualdad consecutiva, aunque enmarcada en un invicto general de 8 partidos (2 triunfos y 6 empates). Además, 5 de sus últimas 7 presentaciones terminaron en 0-0. El Halcón llegó a los 15 puntos, marcha 12º en la tabla de posiciones y se sigue alejando de los puestos de Copa Sudamericana (a 12 unidades del último en clasificarse, Racing).

Mientras que por la visita, bajo el mando de Javier Sanguinetti, las cosas van mucho peor: no gana desde hace 9 encuentros, sumando 5 empates y 4 caídas. En materia de goles, es el segundo equipo que menos marcó -junto a Huracán y Gimnasia- con 8 tantos, sólo por delante de Arsenal, que tiene 5. En cuanto a las posiciones, el Taladro, que está clasificado a la Sudamericana 2022 por ser finalista de la Copa Maradona- está penúltimo con 10 unidades.

Banfield está lejos de aquel equipo contundente y ganador de aquel certamen homenaje al Diez, ya que perdió la frescura de la juventud de algunos jugadores que no están como el transferido Claudio Bravo, el lesionado Alejandro Cabrera o el suspendido Giuliano Galoppo. Por eso los que se cargaron este lunes por la noche con el equipo al hombro fueron los experimentados Jesús Dátolo y el retornado Nicolás Domingo, por quienes pasaron las acciones mejor jugados de un Taladro que no gestionó con claridad en ofensiva y por lo tanto no generó situaciones de gol.

Pero por Defensa tampoco hubo precisión y solamente la audacia de Carlos Rotondi para recuperar en su campo y posicionarse en ataque mostraron algo distinto. Aunque este último rubro tuvo aislados registros, al menos provocó la acción más clara de gol del partido promediando la segunda etapa, cuando un zurdazo cruzado suyo fue bien desviado por el arquero visitante Facundo Altamirano.

Banfield sigue creciendo en infraestructura y planea techar las tres tribunas que tiene más allá de la zona de plateas, y Defensa está engrandeciendo su predio de entrenamientos y concentración en la localidad de Bosques. El futuro institucional parece entonces próspero. Pero, hoy por hoy, el presente futbolístico no les hace justicia a sus ambiciones.