La Cámara de Diputados de Catamarca dio media sanción a un proyecto elaborado por el Ejecutivo provincial que busca incluir laboralmente a víctimas de trata de personas. En el último año la línea nacional para denunciar estos casos (145) recibió 11 denuncias de Catamarca.

El director nacional del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Gustavo Vera, quien presenció de manera virtual la sesión, manifestó que es una norma que ya tuvo su rebote en otras provincias por lo que convierte a Catamarca en pionera en esta temática. Hoy se celebra el Día internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas.

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo el 16 de julio, cuando se conformó en la provincia la "Mesa Interinstitucional Contra la Trata y Explotación de Personas" y se designó una delegada para interceder ante el Comité Nacional.

Los ejes principales de esta iniciativa son otorgar un incentivo económico destinado a aquellas personas o empresas que contraten a víctimas de este flagelo que consiste en el reintegro por parte de la provincia de las cargas sociales que le corresponden ingresar al empleador por ese trabajador.

Además, establece pasantías laborales con preferencia para aquellas personas que tengan hijos. Consisten en becas totales o parciales de trabajo en instituciones privadas que durarán un año o dos como máximo, con una percepción equivalente a un salario mínimo vital y móvil.

En diálogo con Catamarca/12, Vera ofreció un panorama sobre la situación nacional de este delito y destacó a la provincia por la iniciativa. Explicó que hubo antecedentes similares en municipios, pero que Catamarca es la primera en instituirlo de manera integral: “Pasamos el proyecto que nos presentó el gobernador Raúl Jalil a las diferentes mesas del país y comenzaron a replicarlo. Ahora lo tratará Misiones y Neuquén, que lo pidieron. Esperamos que haya efecto rebote y contagio”, dijo.

El funcionario nacional señaló además que desde que se sancionó la ley de Prevención de Trata en 2008, el Estado Argentino tiene un déficit en materia de restitución de derechos, algo que fue admitido por el propio gobierno nacional. “Desde que tenemos la ley se rescataron a 17 mil víctimas, sin embargo, cuando uno se pone a investigar qué pasó, sólo un 20% tuvo acceso a una reparación integral”, resaltó.

Debate

El diputado porvincial, Marcelo Murúa fue el encargado de fundamentar la iniciativa. Luego de exponer el marco jurídico nacional e internacional remarcó que “es política de Estado la prevención del delito de trata de personas, la protección a sus víctimas y la persecución y sanción de sus autores”.

También destacó que se debe crear un programa dedicado “especialmente a desarrollar las acciones y las prestaciones de protección y asistencia vinculadas con el mundo del trabajo, el empleo y la protección social destinadas a las afectadas y a los afectados por los delitos de trata”.

Por su parte, la diputada Mónica Zalazar (FdT) señaló que el proyecto provincial “cumple con lo que establece la ley nacional”. Su par Víctor Luna (JxC) adelantó el acompañamiento al proyecto y dijo que “esperamos que pronto sea ley para que nadie sufra las consecuencias de lo que significa perder la condición de seres humanos y personas”.

También la diputada Adriana Díaz (FdT) manifestó: “Necesitamos no continuar revictimizando. Estamos hablando de una vulnerabilidad que no es sólo material. Quienes son rescatadas desde acciones del Estado, pasaron muchos años, a veces desde que fueron niños sin su dignidad de persona. Por eso entiendo que nos queda mucho por recorrer. La lucha nos demanda un compromiso de toda la sociedad, porque acá no hay trata si no hay quien este del otro lado. La recuperación es integral y ese es el desafío. Felicito esta norma y vamos por más restitución de derechos, más inclusión real, más justicia social”.

En el recinto, estuvieron presentes algunos miembros de la mesa interinstitucional provincial, entre ellas la secretaria de Mujeres y Diversidades, María Carrizo, quien será, según el proyecto, una de las responsables de aplicación de la norma.

En números

Vera, contó que desde agosto del año pasado, la línea nacional para denunciar estos casos (145) recibió 11 denuncias de Catamarca. “Algunas fueron judicializadas otros eran datos ambiguos. Hay tres investigaciones abiertas: una por intento de captación. Otra de mayo de este año por una red de pornografía infantil y otra por el intento de la venta de un bebé anunciada por Facebook, que es de octubre del año pasado. Las 8 denuncias que quedan son por explotación laboral”, contó.

En el nivel nacional, la mayoría de las denuncias fueron por trata con fines de explotación sexual (480), mientras que 216 fueron con fines de explotación laboral. En tanto, crecieron las alertas por tentativa de captación mediante ofertas laborales engañosas, sobre todo en el ámbito virtual (151). En al menos 313 denuncias se registraron personas menores de edad.

“La trata es un delito del crimen organizado y no podemos combatirla desorganizadamente. En Catamarca, entiendo que hay un esfuerzo importante para trabajar en red y ahora tiene esta iniciativa que es importantísima para poder hacer una restitución de derechos reales. Por otro lado, se está capacitando a persona y funcionarios. Por ejemplo, estamos capacitando al Ministerio de Educación de esa provincia, porque la captación para la trata en el ámbito virtual está creciendo en el mundo”, concluyó Vera.