El proyecto presidencial de Horacio Rodríguez Larreta comienza a tomar impulso. Tras erigirse como el principal armador de Juntos por el Cambio en las elecciones legislativas, el jefe de Gobierno porteño emprendió una gira por Estados Unidos para sumar volumen de cara a 2023. Entre sus compromisos más importantes figuran dos reuniones que tuvo ayer: una con John Kerry, enviado especial para el Clima y hombre de máxima confianza del presidente Joe Biden, y otra con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, figura clave en el préstamo que el FMI le otorgó a Mauricio Macri.

Con la excusa de hacer un "relanzamiento internacional de la Ciudad de Buenos Aires", en su visita a Washington y Nueva York, Rodríguez Larreta busca posicionarse como el principal dirigente opositor al gobierno de Alberto Fernández y brindar su mirada sobre los grandes temas que se discuten a nivel mundial. El foco estará puesto en "la reactivación de la economía del visitante, la agenda de cambio climático y la promoción de inversiones en los sectores de talento e innovación", explicaron en el Ejecutivo porteño.

En su primera día, el líder del PRO invitó a Kerry a participar de la Cumbre de Alcaldes C40, el encuentro de ciudades más relevante a nivel global en materia de cambio climático, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires en 2022. En ese sentido, el jefe de Gobierno destacó el Plan de Acción Climática del gobierno porteño y aseguró que el cambio climático es un "desafío urgente" que deben enfrentar todos los países. "La cooperación internacional es fundamental para que podamos pensar juntos nuevas estrategias de inversión que prioricen proyectos urbanos orientados al cuidado de nuestros recursos y a la acción por el clima”, señaló Rodríguez Larreta sobre uno de los ejes más importantes de la gestión de Biden.

Kerry, por su parte, remarcó que “los alcaldes están en la primera línea de respuesta frente al cambio climático" y que "sin su compromiso no es posible llevar adelante esa agenda". Además, ambos conversaron sobre la participación de Buenos Aires en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se realizará en octubre, en Glasgow.

La agenda Rodríguez Larreta continuaba hoy con una reunión con Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe; una audiencia con Mauricio Claver-Carone, presidente del BID.



El encuentro con Claver-Carone, exasesor de Seguridad de Donald Trump y hoy a cargo del BID, es un punto clave de la gira. En julio de 2020, el funcionario reconoció que la administración republicana fue determinante para que el gobierno de Macri recibiera el salvataje del FMI. "Yo estaba en el Fondo Monetario, y el programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo ocupamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina, y les haya costado la elección (a Cambiemos), es una cuestión", reconoció Claver.



También admitió que EE.UU. tuvo que presionar para que el board del FMI aceptara otorgarle un préstamo récord a la Argentina, cuya situación económica no cumplía con las condiciones que exige el organismo para un crédito de tal magnitud. "Yo tenía a los europeos enfrente de mí. Cuando quisimos impulsar e impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del FMI para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros, porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el Hemisferio Occidental", reveló.

Oficialmente, la audiencia con Claver-Carone, tiene como eje "el relanzamiento internacional" de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de "recuperar turistas internacionales, estudiantes y nómades digitales", explicó el gobierno porteño. Otro de los puntos que resaltaron son "los proyectos de cooperación internacional que la Ciudad trabaja con los diferentes organismos, y las políticas que viene implementando para luchar contra el cambio climático".

El programa del jefe de gobierno se completa con una serie de reuniones que tendrá con Fred Dixon, CEO de NYC&Company, organización oficial de marketing de destinos; y Susan Segal, titular del Consejo de las Américas.



La visita a Estados Unidos sería la primera etapa de una gira que podría continuar en los próximos meses por Italia, Alemania, España y Francia para recoger visibilidad internacional y sumar apoyo a sus ambiciones presidenciales.