Mientras Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos con el plantel de Paris Saint-Germain y se espera que pueda reaparecer tras la lesión en la rodilla izquierda en el partido del próximo martes contra Manchester City por la Champions League, Kylian Mbappé señaló a Neymar por no pasarle la pelota.



El delantero francés campeón mundial en Rusia 2018 acusó al astro brasileño de no pasarle el balón, luego de ser reemplazado por Mauro Icardi a los 42 minutos el último sábado ante Montpellier.



"El no me la pasa", le aseguró Mbappé a su compañero Idrissa Gueye, ambos sentados en el banco de suplentes, en un diálogo que fue captado por Canal+ y replicado por los medios locales.



Un minuto después, el alemán Julian Draxler, también ingresado, marcó el 2-0 definitivo con una asistencia de Neymar, que justamente motivó el reclamo de Mbappé.



¿La Pulga vs Pep?

Según el portal RMC Sport, este domingo Messi completó toda la práctica junto a los futbolistas que no jugaron el último encuentro ante Montpellier y hay "optimismo" en el PSG para que pueda reaparecer ante el Manchester City de Pep Guardiola.



El seis veces mejor jugador del mundo se perdió los éxitos ante Metz y Montpellier por la contusión ósea en la rodilla izquierda que sufrió el 19 de septiembre en el partido ante Olympique de Lyon, donde fue reemplazado a los 75 minutos.



El entrenador Mauricio Pochettino no apresurará el retorno del crack argentino, pero en la última rueda de prensa adelantó que espera contar con el "30" en la segunda fecha del Grupo A de la Champions League ante Manchester City, en el Parque de los Príncipes.



En el debut en el máximo torneo de Europa, PSG empató 1-1 ante Brujas en Bélgica, con el tridente ofensivo integrado por Messi, Neymar y Mbappé.