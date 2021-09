"No hay mejor campaña que la gestión", aseguran desde Casa Rosada a poco menos de dos meses para las elecciones generales. En dos días comenzará la campaña oficial --y el fin del plazo para registrar a los candidatos proclamados en las PASO-- y desde el 20 de octubre quedarán prohibidos los actos públicos vinculados a los anuncios de gestión. Por ese motivo, el Gobierno pone el pie en el acelerador con una batería de anuncios económicos que favorezcan e incorporen al sistema a sectores a los que no les llegó un alivio económico, o que fueron muy perjudicados por la pandemia. "Estos días van a ser de muchos anuncios y no tanta presencia de los candidatos porque ellos tendrán que ponerse la campaña al hombro cuando comience la veda", aseguran en los pasillos de la Casa de Gobierno. Entre hoy y mañana confirman que saldrá el decreto que permitirá la jubilación anticipada para quienes tengan 30 años de aporte y también en las próximas horas, según adelantaron a este diario en Casa Rosada, "habrá un anuncio para el campo", más específicamente para el sector ganadero. El jefe de Gabinete, Juan Manzur, continúa con una agenda cargada y el presidente Alberto Fernández, con un perfil mucho más bajo, recorre distintos barrios del conurbano y de la Ciudad de Buenos Aires para "escuchar de primera mano las necesidades de la gente".

Uno de los ejes centrales para el Gobierno, más allá de que buscarán inyectar dinero en el bolsillo de clases medias y bajas para incentivar el consumo, es controlar la inflación y centralmente frenar la escalada en los precios. Con ese objetivo la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, se reunió ayer a la tarde con los representantes de las principales cadenas de supermercados. El nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, también tendrá reuniones en ese sentido. Hoy se encontrará con los integrantes de la Mesa de Enlace y también lo hará con el Consejo Agroindustrial. "Hay que solucionar el tema de la carne para que eso se vea reflejado en precios y a la vez que se siga exportando", detallan en el Gobierno.

"Hay una firme decisión del Gobierno de restablecer el diálogo con el campo", puntualizan desde Balcarce 50 y aseguran que Domínguez tiene un perfil completamente distinto al del ex ministro Luis Basterra, y una "buena llegada a todos los sectores del campo". Cerca del titular de la cartera aseguran que el nuevo ministro tiene "el compromiso de escuchar y participar en el camino del consenso con los productores ganaderos", y de "hablar cara a cara con todos los productores que conforman la matriz productiva del país". "Es mentira que se cerraron las exportaciones", agregan. Además, anticipan que "si hasta ahora hubo acuerdos de palabra y no se cumplieron, ahora se van a hacer con firma".

Mientras tanto, el Presidente recorre los barrios y conversa con las personas cara a cara. Ayer, por ejemplo, estuvo en Aeroparque con los trabajadores de Aerolíneas y AA 2000, escuchando sus necesidades, y la semana pasada hizo lo mismo en una feria de Avellaneda. El viernes, en tanto, estuvo en la localidad bonaerense de Pilar, donde visitó a un grupo de afiliados del PAMI y también fue a Ituzaingó, junto al intendente del distrito bonaerense, Alberto Descalzo, para conversar con vecinos en la casa de uno de ellos, y tomar nota de los reclamos. Fernández, pidió él mismo cambiar la dirección y comenzar a aplicar esta nueva estrategia "de acercamiento al pueblo" con actividades más íntimas y silenciosas y, a través de Manzur, solicitó a todos sus ministros que hagan lo mismo y tomen esa postura.

El nuevo Jefe de Gabinete, en este contexto, tomó en el transcurso de los días un mayor protagonismo y sigue con una agenda intensa que comienza desde muy temprano en Casa Rosada y continúa con anuncios y recorridas por el conurbano. Ayer a la mañana, por ejemplo, Manzur se reunió en su despacho con los ministros de Educación, Jaime Perczyk, de Transporte, Alexis Guerrera, y con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Allí analizaron el trabajo de las tres carteras en lo referente al proceso intensificado de vuelta a clases presenciales en todo el país y también se reunió con el rector de la UBA, Alberto Barbieri.

Más tarde, el jefe de Gabinete encabezó la inauguración de obras de un colegio secundario y un jardín de infantes en Avellaneda. Allí fue acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, Perczyk, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. Por la tarde, para concluir la jornada, recibió al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, al secretario general de la CGT, Héctor Daer, y a la titular de ANSES, Fernanda Raverta. Se estima que con los últimos dos estuvo afinando detalles para el anuncio de jubilación anticipada para desocupados que se anunciará en las próximas horas.

Ayer el Presidente también se mostró en Casa Rosada junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, el de Trabajo, Claudio Moroni, Gómez Alcorta, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker. Con ellos anunció el nuevo programa "Registradas", enfocado a trabajadoras de casas particulares, que permitirá impulsar una mayor formalización en el sector y recuperar puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia.