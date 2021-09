Un matadero suele ser un lugar horrible de presenciar para cualquier ser humano, sobre todo por la repugnancia que significa ver el modo en que se descuartizan los animales. Pero el Matadero de Madrid es otra cosa. Antiguamente era el lugar donde se les daba muerte a las vacas, pero en la actualidad es un espacio reconvertido en un imponente centro cultural, de cuyo pasado sólo conserva el nombre. El lugar es amplio, con varios edificios pintados de rosa y gris, cuenta con auditorios y bares y durante el año se celebran todo tipo de actividades de la Península Ibérica.

Desde este martes, es el lugar elegido para el desarrollo de Iberseries Platino Industria, que culminará con la gala de los Premios Platino al Cine y el Audiovisual Iberoamericano el domingo próximo. Si bien los galardones promovidos por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca) ya van por su octava edición, este año debuta Iberseries.

Iberseries busca posicionarse como la gran cita del audiovisual iberoamericano que, a lo largo de estos días, ofrecerá sesenta conferencias y estrenos de series de Iberoamérica, además de contar con más de cuarenta stands para la comercialización del producto audiovisual del momento. Pero Iberseries no es sólo un mercado para profesionales sino también un punto de encuentro para el público que podrá acceder a una gran cantidad de proyecciones.

Entre el material programado figuran los estrenos mundiales de los primeros episodios de series inéditas y segundas temporadas de una valiosa selección de destacadas producciones iberoamericanas. Entre las series inéditas están Búnker (México), Código implacable (México), No nos quieren ver (Chile), Sequía (España y Portugal), Los prisioneros (Chile y Perú) y Si nos dejan (México).

Búnker es una producción original de HBO Max, realizada en México, que se estrenará en la plataforma. Integrada por un elenco de primer nivel encabezado por Bruno Bichir, Miguel Rodarte, Ricardo Polanco, Liz Gallardo, Adrián Vázquez, Claudette Maille, Giselle Kuri, Víctor Oliveira y Jesús Zavala, es una comedia de acción dirigida por Joe Rendón. La serie se centra en Vladimiro, un hombre de mediana edad que ha perdido el respeto de su esposa e hijos y que únicamente encuentra la paz en un viejo búnker existente en el sótano de su hogar, donde vive inesperadas circunstancias y enredos, llenas de acción y diversión.



Código implacable, una producción de Sony Pictures Television Latin America, Claro video y The Mediapro Studio, une a cuatro investigadores de diferentes generaciones y antecedentes para arrestar a un violador que lleva 35 años evadiendo la ley. Marcela, que lucha por ganarse el respeto de sus compañeros, un jubilado con necesidad de redención, un agente encubierto y una ex comisionada que busca venganza consiguen atrapar al criminal, pero esto no cierra el caso. De esta premisa parte la serie, dirigida por Joel Novoa y protagonizada por Paulina Gaitán, Pascacio López, Ana Layevska, Guillermo Quintanilla y Marimar Vega. Código Implacable se estrenará 2022 en Claro video.

La chilena No nos quieren ver.

No nos quieren ver está inspirada en hechos reales, en los miles de casos de abusos y muertes que salieron a la luz pública a partir del año 2016 en Chile, en diferentes residencias del Servicio Nacional de Menores. Producida por Altirosapiens, esta serie, dirigida por Guillermo Helo Juan-Oliver, y protagonizada por Tamara Acosta, Paulina Urrutia, Francisca Lewin, Amparo Noguera y Paulina García, se sumerge en el mundo de la protección de la infancia para abordar una temática contingente que tiene relación con la vulneración de los derechos de los niños en riesgo social, evidenciando los errores de un sistema en colapso. Esta producción se emitirá en Megamedia Chile, y es distribuida internacionalmente por MGE.

Sequía es una coproducción de Radio y Televisión Española (RTVE) y la radiotelevisión pública portuguesa RTP en colaboración con las productoras Atlantia Media y Coral Europa. Narra la historia de dos familias separadas por la frontera entre España y Portugal, cuyas vidas vuelven a cruzarse tras el paso de los años. La aparición de dos cadáveres en las antiguas casas de Campomediano, un pueblo que emerge de las aguas en el fondo de un pantano a causa de la sequía, es el punto de partida de este thriller con ingredientes de amor, ambición, traición, avaricia y un crimen sin resolver. Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Miryam Gallego, Miguel Ángel Muñoz, Juan Gea, Fernando Andina, Nacho Nugo, Fanny Gautier, y los actores portugueses Marco D´Almeida, Soraia Chaves, Margarida Marinho y Guilherme Filipe se ponen bajo las órdenes de Joaquín Llamas y Oriol Ferrer. El guion es de Arturo Ruiz y Daniel Corpas.

Si nos dejan se trata de una producción de Televisa que se emitirá en la propia cadena y que posteriormente será distribuida a otros territorios. Dirigida por Luis Manzo y Carlos Cock, y protagonizada por Mayrín Villanueva y Marcus Ornellas, Si nos dejan es una historia donde el desencanto se convertirá́ en la oportunidad de una mujer para rehacer su vida. Alicia cree tener el matrimonio perfecto, sin embargo, descubre que su marido le ha sido infiel durante años. Tomará la difícil decisión de separarse, dándole una nueva e inesperada oportunidad al amor con Martín, un encantador periodista mucho menor que ella.

Estas proyecciones, que se emitirán después en algunos de los canales de televisión y plataformas VOD más importantes del territorio –desde HBO a Netflix-, llegan a Iberseries Platino Industria acompañadas de sus protagonistas: intérpretes y directores, así como miembros del equipo creativo y promotor de las mismas, quienes compartirán los procesos creativos y productivos que hay detrás de cada una de las producciones. También se podrán ver las segundas temporadas de Vida perfecta y Toy Boy, ambas de España.

Durante la presentación hablaron diversas autoridades del Ayuntamiento de Madrid y el presidente de Fipca y Consejero de Egeda, Adrián Solar. “Es una gran satisfacción poder inaugurar este primer gran mercado del audiovisual iberoamericano que reúne a tantos profesionales de los dos lados del Atlántico para debatir, analizar e impulsar lo que más nos apasiona a todos: el audiovisual”, comentó Solar. “Desde 2014 en que Egeda y Fipca celebramos los primeros Premios Platino en Panamá, se sentaron las bases de lo que es hoy Iberseries”, agregó. “Es un encuentro en el que van a confluir cadenas de televisión, productores, distribuidores, plataformas, compradores y consumidores del sector audiovisual”, completó Solar.