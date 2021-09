El excompañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, llamó a sus aliados a no dormirse en los laureles y "no subestimar al oficialismo" de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Por eso, pidió estar "atentos". Por lo pronto, el resultado de las PASO llevó a la coalición opositora a hacer nuevos acuerdos y a bajar a una candidata en Formosa para ir con un frente único en las legislativas, en el que suman a un sector del peronismo contrario a Gildo Insfran a su espacio.



En un comunicado de Juntos por el Cambio, indicaron que las listas de "Juntos por Formosa Libre y Estamos con Vos" irán en una lista de unidad "para enfrentar a Gildo Insfrán". Señalaron que llegaron a un acuerdo entre la peronista Gabriela Neme y el ex juez y cambiemita Fernando Carbajal. Del encuentro, participaron los titulares de los partidos nacionales Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), entre otros.



Las dos listas fueron por separado en las PASO y dividieron el voto opositor. Esperan alcanzar juntas algo similar a la suma de sus listas separadas, esto es, el 48,15 por ciento los votos (aunque puede ser que los votantes no respondan cómo se imaginan. dado que no estarán todos los candidatos en la boleta).

Sucede que, como no hicieron el acuerdo electoral antes de los plazos fijados para la formalización de alianzas, en la práctica después de este acuerdo, Neme deberá bajar su lista. “Después de escuchar al pueblo formoseño, decidí renunciar a mi candidatura como diputada nacional para conformar la lista #Unidad e ir juntos, para las elecciones de noviembre en una única lista”, escribió la (ahora ex) candidata, quien no tenía chances de conseguir una banca, pero que -con este acuerdo- se asegurará un lugar en las boletas provinciales. Quid pro quo.

Neme es la heredera del sector del peronismo de Floro Bogado, cuyo hijo hizo un acuerdo con Juntos por el Cambio en 2019 que se terminó cayendo luego de las elecciones. Ahora, con el ímpetu del resultado de las PASO, apuestan a mejorar el resultado en Formosa.