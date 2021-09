En la que ha sido definida como una de las búsquedas más difíciles de las realizadas en la provincia, por las condiciones geográficas y el clima, unos 50 rescatistas de reparticiones públicas provinciales y nacionales, además de colaboradores particulares, siguen recorriendo la alta montaña en el departamento Campo Quijano, tratando de dar con el joven David Sulca, desaparecido desde el 15 de este mes en la zona de la Quebrada del Toro.

A 13 días de su desaparición, ya la situación se torna desesperante. Ayer mismo el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que el fiscal penal de Rosario de Lerma, Federico Jovavonics, que dirige el operativo, se reunió con especialistas de búsqueda y rescate, quienes precisaron que el límite máximo para seguir buscándolo es de 15 días, "suponiendo que el joven siga con vida", se añadió en el comunicado oficial.

“Tenemos múltiples hipótesis, pero si estamos hablando de la búsqueda en el cerro, en altura, con agua, hablamos de un límite máximo de 15 días, sin provisión de alimentos”, sostuvo el fiscal y, si bien aclaró que todavía se está dentro de ese margen, está claro que vence mañana.



En cuanto a las hipótesis, lo que quizás más preguntas genera es que la mochila, el teléfono celular, el apero y la mula en la que Sulca se movilizaba, y otros dos mulares, fueron encontrados ya en el primer día de búsqueda en un lugar de pastoreo, a 7 horas de caminata de Las Capillas, el paraje donde se encuentra su vivienda. En ese punto se pierde su rastro y lo que pudo pasar luego es objeto de conjeturas. A partir de ese punto se desplegó la búsqueda desde los 4500 metros sobre el niver del mar hasta superar los 5 mil metros.

David Sulca (19 o 22 años) salió de su casa el 15 de septiembre, entre las 10 y las 11, montado en una mula y llevando otras dos consigo. Su familia, su padre, su madre, no estaban en ese momento en la casa, pero saben que salió con destino al paraje Potrerillos, ubicado en los altos de la quebrada y con acceso por Santa Rosa de Tastil, al que los lugareños acceden por caminos de montaña que son difíciles de transitar, porque se caracterizan por una pendiente pronunciada y porque el piso es de lajas, que muchas veces pueden ceder. Además, otras condiciones dificultan el camino: niebla, vientos fuertes, y marcado descenso de la temperatura a la noche, según descripciones que dieron a Salta/12 el montañista Santiago Cuevas y el coordinador de Asuntos Indígenas de la municipalidad de Campo Quijano, Manolo Copa, dos conocedores de este terreno.

Sulca salió de Las Capillas. y su rastro se pierde en las montañas.

Sin embargo, nada de esto es novedad para los lugareños, acostumbrados a vivir en ese medio. Y el joven era un conocedor de esa geografía, en la que trabajaba con su padre en la instalación de antenas para la llegada de internet, además de que se crió en ese lugar, como descendiente de la comunidad del Pueblo Tastil Mesadas Capillas.



Es de suponer que la Fiscalía tenga más elementos para conocer el destino del joven, dado que cuentan con la información que contiene su teléfono, secuestrado e incorporado a las actuaciones.

El fiscal Jovanovics advirtió que no se descartan otras hipótesis sobre su paradero, como que pueda estar deambulando en otro lado, que esté perdido o en estado de confusión mental. Esta hipótesis puede haber sido alimentada por los llamados de personas que aseguran haberlo visto en otras localidades. En esos casos la Policía fue la encargada de constatar la veracidad de esas afirmaciones.

“En la investigación se trabajan todas esas posibilidades”, dijo Jovanovics y detalló que “así como se buscó arriba, también se hace una búsqueda por todas las localidades y alrededores: Campo Quijano, Quebrada del Toro, San Antonio de los Cobres, toda la ruta 40, Payogasta, La Poma y Cachi”.

Por su parte, Copa, encargado de la logística en el operativo de búsqueda, contó que unas 50 personas siguen tratando de dar con Sulca, en distintos lugares del vasto territorio comprendido entre las rutas 51 y 40, entre Las Capillas y Saladillo. Además de miembros del Ejército Argentino y Gendarmería Nacional, y de la Policía de Salta, ayer se sumaron voluntarios del Cuerpo de Rescate Especial Voluntario (CREV), que hoy subirán desde lla ruta 51, desde la localidad de Gobernador Solá hacia la zona de Las Capillas.

Copa es miembro de la Comunidad La Quesera e integrante del Consejo del Pueblo Tastil, es un conocedor de estos lugares. Ayer habló con Salta/12 al regreso de otra jornada de busca, esta vez con gendarmes que estaban patrullando en la zona de Las Cuevas y en el Abra del Acay, entre otros lugares. También se buscó a Sulca en el cerro San Miguel, cuyo pico es de casi 5.700 metros sobre el nivel del mar, contó.

Y habló de la particularidad de esta tarea: "yo creo que es inédita en Salta por la altura en que se está buscando, tienen que ser personas muy preparadas, no solo física sino mentalmente, porque el frío, de noche llega a 15 grados bajo cero, tenés el viento, otro día les tocó un día de niebla. Todos los componentes adversos para una búsqueda han estado aquí y siguen estado, el viento, el sol, el día que hay mucho sol realmente te destruye en esa parte. Y encima el camino, son todos lajares, piedras movedizas, piedras resbaladizas. Son peñas, no son lugares aptos para hacer ningún tipo de cosas en la zona, por eso no se entiende por qué se fue para allá".

Por cuatro días, hasta el sábado último, también participó del rastrillaje la Fuerza Aérea. “Se hicieron cuatros sobrevuelos con dos helicópteros por toda la zona, tanto del lado de la 51, como del lado de la ruta 40, que serían las dos laderas del cerro San Miguel, que es el punto más alto”, la zona donde se habría extraviado, precisó el fiscal Jovanovics. Conocedores del terreno indicaron a Salta/12 que en esas alturas, y con grandes precipicios, es difícil que desde el aire se puede ubicar a una persona.



"Seguimos rastrillando zonas específicas con el Grupo Operativo Policial de Alto Riesgo de la Provincia junto a profesionales del Ejército Argentino para dar con el paradero de David Sulca en el paraje Las Capillas", informó ayer el Ministerio de Seguridad de Salta. Precisó que en las últimas horas de la víspera rastrillaron la zona del paraje La Corona, cerros limítrofes al acceso a Santa Rosa de Tastil, entre otros puntos. "Es un trabajo conjunto con baqueanos, familiares del joven buscado, fuerzas nacionales de seguridad, municipio, entre otros", añadió la cartera.