La sede local del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suteryh) inauguró su nuevo Centro de Rehabilitación Kinesiológica que funcionará en el edificio que tiene el gremio en pleno centro rosarino y que completa así una amplia cobertura médica que brinda la obra social a sus afiliados. La apertura de este moderno y equipado espacio contó con la presencia de Víctor Santa María, secretario general de Suteryh, quien encabezó un cálido acto que también sirvió como reencuentro entre trabajadores y dirigentes gremiales después de más de un año y medio de una pandemia que dejó más de 130 afiliados fallecidos, los cuales fueron homenajeados durante el encuentro.

En el marco del Día del Trabajador de Propiedad Horizontal, que se celebra cada 2 de octubre en recuerdo de la conformación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta en 1942, el gremio de Rosario dejó inaugurado un Centro de Rehabilitación Kinesiológica que funcionará en el segundo piso de la sede gremial de calle Urquiza 1264, donde se encuentra su obra social. El sindicato local ya contaba con una amplia cobertura médica con consultorios clínicos y odontológicos pero para los diagnósticos que requerían de algún tipo de rehabilitación debían derivar a los afiliados a otros centros kinesiológicos.

Ahora, con este flamante espacio se podrá cubrir esa demanda en la misma sede ya que cuenta con aparatos de última generación como instrumentos para la electroestimulación, además de los tradicionales discos, mancuernas, medicine ball y aparatos de polea para distintos tipos de ejercicios. Al mismo tiempo, el secretario general de la entidad local, Humberto García, adelantó que “el centro va a funcionar para los trabajadores de edificios y la idea es lograr hacer convenios con otros sindicatos o instituciones que no tengan este tipo de servicios, lo que constituiría también un aporte a la sociedad rosarina”.

Este nuevo centro lleva el nombre de José “Pepe” Santa María, en homenaje al fallecido ex secretario general del Suteryh y padre de Víctor, el actual titular del sindicato, quien se hizo presente en un concurrido acto del que participaron trabajadores, dirigentes de otros gremios, médicos y legisladores.

En contacto con Rosario/12, Santa María destacó el crecimiento que continuó teniendo el gremio a pesar de la pandemia: “Durante la cuarentena el sindicato inauguró un centro de internación preventiva en la quinta que tenemos en La Reja, seguimos construyendo un gran sanatorio en Mar del Plata, hoy en Rosario inauguremos este Centro de Rehabilitación, también se siguen realizando obras en Tucumán, compramos un hotel en Gualeguaychú (Entre Ríos) y estamos remodelando la sede de Córdoba. De a poco vamos creciendo conforme al volumen, a la complejidad y a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de cada lugar”.

El secretario general de Suteryh explicó que están haciendo hincapié “en todo lo que tiene que ver con el post covid, sus secuelas y las enfermedades psicofísicas que deja” y recordó “a los 134 compañeros y compañeras fallecidas”. En ese sentido, Santa María destacó a “esos compañeros y compañeras que siendo trabajadores esenciales nunca abandonaron sus puestos de trabajo y estuvieron cerca de los vecinos, ayudándolos en lo que necesitaran y brindando una palabra de apoyo en un momento de incertidumbre y de aislamiento social”.

Al ser consultado sobre el tratamiento que el gobierno nacional viene realizando de la pandemia, Santa María consideró que “tuvo un objetivo claro que era cuidar la salud de los argentinos y en eso cumplió porque si bien no quiero minimizar la cifra de muertes que tuvimos, en general no hubo problemas con la atención de pacientes ni faltaron respiradores” y destacó “que en un contexto en el que uno no sabe cómo moverse, se pudo mantener la economía”. Por otro lado, se mostró optimista de lo que vendrá: “Desde el punto de vista económico, la Argentina rápidamente se va a recuperar, creo que hay una demanda contenida muy grande”.