Simbiología, una muestra que reúne obra de 170 artistas que abordan la crisis de habitabilidad del planeta y los modelos dominantes de acción a nivel ambiental y cultural, como el extractivismo, se inaugura este martes a las 17 en el Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en Sarmiento 151, CABA.



Curada por Valeria González, la exhibición reúne prácticas artísticas de un planeta en emergencia, que se despliegan en 11 salas de los pisos seis y siete de CCK, a través de seis ejes y cuatro proyectos especiales.



"Ecología política" se centra en los vínculos entre el arte y el cuidado ambiental, mientras que "Catástrofes y cuidados" alude a los desastres producidos por el extractivismo y al modo en que la Tierra responde mediante cataclismos inesperados.



"Inter-agencias" explora cosmogonías del continente, simbiosis corporales entre lo humano y lo no humano y moldes culturales; en tanto que "Simbiontes" piensa las estéticas queer en relación con los manifiestos feministas de Donna Haraway y su inspiración en biologías contrahegemónicas.



Finalmente, "Derechos no humanos" propone una reflexión sobre las consecuencias legales de la nueva ecología política que reconoce el bienestar como un entramado vital de actantes humanos y no humanos, informaron los organizadores.



"La exposición reúne más de 170 obras de arte argentino contemporáneo que explora vinculaciones y mixturas entre lo humano y lo no humano en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento", indican los organizadores de la muestra en el CCK.



Exponen, entre otros artistas, Guadalupe Miles, Mónica Millán, Adriana Bustos, Ad Minoliti, Marta Minujín, Eduardo Molinari, Romina Orazi, Julia Padilla y Margarita Paksa.



La exhibición estará abierta al público de miércoles a domingos de 14 a 20, con protocolos y con reserva previa en la web www.cck.gob.ar.