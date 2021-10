Tras el bloqueo opositor que no dio quórum en Diputados y dejó trunco el tratamiento de la ley de Etiquetamiento Frontal de Alimentos, el regreso a la presencialidad plena en la Cámara baja deberá atravesar un sinuoso camino de negociación para concretarse. En el Frente de Todos existe la intención de impulsar una nueva sesión para la semana próxima pero todavía no hay definiciones sobre el temario, que para el oficialismo deberá contemplar sine qua non los proyectos que propuso en la frustrada sesión del martes. Aunque tampoco esquivó criticar la postura opositora: "Tenían cuatro temas para ampliar derechos. Es lo mismo que hicieron con la ley de fuego y con el Aporte Solidario y Extraordinario", insistió ayer el jefe de la bancada del FdT Máximo Kirchner. En tanto, JpC ratificó las demandas que exigió para que sus diputados estén presentes en el recinto, que van desde el tratamiento del Presupuesto 2022 hasta la boleta única de papel en medio del año electoral. El lavagnista Consenso Federal y los cordobesistas que responden al gobernador Juan Schiaretti –que se plegaron al boicot opositor impulsado por JpC— también expusieron sus propias demandas.

"Perjudica a la sociedad y no a un espacio político", insistió ayer Máximo Kirchner sobre la postura opositora de bloquear la sesión del martes. “Plantean excusas para transformar lo accesorio en lo principal. Las cuatro leyes para sancionar ayer en caso de que hubiera quórum tenían que ver con trabajos muy horizontales que realiza la sociedad para ganar derechos vinculados a la salud, viñateros y situación de calle”, agregó en una entrevista concedida a Radio Con Vos.

Luego se refirió a las prioridades que exhibe el interbloque macrista de JpC tras el resultado de las primarias de septiembre, como la propuesta de la ex gobernadora bonaerense y actual candidata porteña, María Eugenia Vidal, de ir por la presidencia de la Cámara de Diputados. "O sea, no piensan en acciones para mejorar la calidad de vida de la gente ya que luego impiden que salga la ley de etiquetado, la ampliación de derechos a personas en situación de calle y mejoras para cerca de 38 mil trabajadores y trabajadoras viñateros”, dijo Kirchner e ironizó: "Yo pensé que la primera propuesta iba a ser cómo pagarle al Fondo, no quedarse con la presidencia de la Cámara".

José Luis Ramón, que preside el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sumó su crítica a JpC y sostuvo que su postura está en línea con "el lobby de las empresas de alimentos". "Las doce empresas que fabrican los alimentos son las que hicieron un lobby salvaje en la cámara de diputados y son los que torcieron la voluntad de muchos de los diputados", señaló Ramón en declaraciones a la radio AM750.

Desde el interbloque macrista repetían los argumentos que expresaron el martes para no dar quórum en la sesión. “Estamos dispuestos a hacer una sesión con temas de acuerdo. Ayer se lo planteamos al oficialismo. Una sesión de acuerdo implica buscar temas comunes, pero si no se buscan los acuerdos el que llama a la sesión debe tener los números. Nosotros no estamos en contra de Etiquetado Frontal, la gran mayoría del interbloque está a favor”, dijo Negri en declaraciones radiales en la que sostuvo que “el Gobierno está sin GPS” y “bajo el estupor de las Paso”.

Negri junto al macrista Cristian Ritondo y el lilito Juan Manuel López, fueron quienes participaron ayer de la reunión con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y Máximo Kirchner tras la frustrada sesión en busca de acuerdos para sesionar. Allí volvieron a plantear su lista de demandas para ir al recinto: la ley de ovina y el emplazamiento de las comisiones para que se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto con la presencia de Guzmán.

También hubo una reunión posterior del oficialismo con el resto de los bloques opositores que se plegaron al boicot de JpC. El lavagnismo expuso allí sus exigencias: la ley Ovina y el proyecto de Graciela Camaño para crear el “Área Marina Protegida Bentónica ‘Agujero Azul’”, donde están restos del submarino ARA San Juan. El rionegrino Luis Di Giácomo (JSRN) también pidió por la ley Ovina y los socialistas santafesinos la derogación de la ley de alquileres. Mientras que cordobeses de Schiaretti reclamaron por el paso a la provincia del predio del centro clandestino de detención y actual espacio de memoria La Perla. El jefe del interbloque lavagnista Alejandro “Topo” Rodriguez insistió ayer en "la necesidad de convocar de inmediato a una sesión en la que se trate el proyecto de etiquetado frontal, pero incorporando nuevos temas”.



En ambos encuentros, la postura del oficialismo fue la de impulsar una sesión de acuerdo, que necesariamente deberá incluir los 4 proyectos que el FdT propuso en la frustra sesión del martes. Un camino que ahora se intenta transitar.