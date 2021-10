El fiscal penal de la ciudad de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, indicó ayer que "se trabaja intensamente en la aprehensión del principal sospechoso" de ser el autor del asesinato de la joven Gladys Paz, cometido el jueves último.

El sospechoso fue identificado como Jorge Nicolás García, de 31 años, integrante de la fuerza policial, igual que la víctima, y la última imagen que se tienen de él es de cuando iba en una motocicleta marca Corven azul francia, de 110 CC. En ese momento vestía un un pantalón deportivo color oscuro (azul o negro), campera negra tipo rompevientos, un casco negro con letras blancas en los laterales con visor polarizado y zapatillas blancas con franjas negras en sus laterales.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en la búsqueda de García están trabajando miembros de la Unidad de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), además de personal policial de otras dependencias, y se dio aviso a Gendarmería Nacional para la cobertura de rutas y pasos fronterizos, ante la posibilidad de que el joven intente salir del país. Precisamente, una versión sostiene que García estuvo en la casa de sus familiares en la ciudad de Salta, que dejó su uniforme policial y se retiró vestido de civil pero llevando consigo su arma reglamentaria.

García se desempeñaba en la delegación de Rosario de la Frontera del Sistema de Emergencias 911 y estaba en pareja con Gladys Paz, también policía, con la que tenían un hijo en común, todavía pequeño. También sobre el paradero del niño se tejieron versiones que fueron refutadas por la familia de la joven, la que indicó que el nene se encuentra en buen estado en compañía de otros familiares con los que se encontraba en el momento del hecho.

Paz tenía el grado de cabo y cumplía funciones en el área de seguridad vial. Su cuerpo sin vida fue encontrado en la tarde del jueves último, por sus compañeros, que fueron a buscarla en persona a la vivienda que alquilaba junto a su pareja porque no había ido a trabajar y no respondía las llamadas. La joven había sido ultimada a tiros y su cuerpo estaba en la cama. Aunque no hubo confirmación oficial al respecto, se había adelantado que se creía que el homicidio se había cometido horas antes, probablemente a la madrugada, y que luego el agresor huyó.

El cuerpo de Paz fue entregado ayer a sus familiares, que residen en la pequeña localidad de Antilla, en jurisdicción del municipio de Potrero, en el departamento Rosario de la Frontera del sur provincial. Familiares y amigos realizaron ayer una manifestación para reclamar justicia.

Por otro lado, el fiscal López Ibarra solicitó la colaboración de la población para que quien pueda aportar datos ciertos sobre el paradero del sospechoso, se comunique en forma inmediata a la dependencia policial más próxima o al Servicio de Emergencias 911.

Con la muerte de Gladys Paz, la cantidad de femicidios cometidos en lo que va del año en la provincia llega a 12 personas, si se incorpora a esta lista la muerte, en circunstancias no aclaradas de la joven Fabiola Echenique, cuyo cuerpo fue "encontrado" en su casa por su expareja, que tenía denuncias por violencia machista y pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento, por lo que nunca debió haber ido a esa vivienda.