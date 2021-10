“Es conmovedor saber que va a haber al menos 300 bibliotecas, más allá de todo el espacio virtual, donde las personas travestis, trans, no binaries se van a poder buscar, se van a poder identificar y reflejar en sus letras, en sus tonos, en sus melodías, en sus ritmos”, sostuvo la psicóloga social y activista trans Marlene Wayar durante la presentación del cancionero Brotecitos, NuesTrans Canciones, impulsado por el Instituto Nacional de la Música (Inamu). “Estas decisiones son realmente de coraje político”, resaltó Wayar en una de las salas del Centro Cultural Kirchner (CCK), frente a un auditorio integrado por artistas de todo el país, funcionarios y personalidades del sector cultural.

Brotecitos es un libro de partituras y cancionero que compila por primera vez obras musicales y letras inéditas compuestas por artistas travestis, trans y no binaries de la Argentina. La idea nació a partir de un taller coordinado en el CCK por dos figuras reconocidas del movimiento musical travesti-trans, Susy Shock y Javiera. La publicación ofrece difusión, visualización y puesta en valor de todo este trabajo colectivo y a partir de hoy se puede descargar de manera libre y gratuita desde la web del Inamu. “Creo que con este libro reafirmamos el compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades del colectivo diverso que tiene nuestra música argentina”, destacó Paula Rivera, vicepresidenta del Inamu, e impulsora de la Agenda Federal de Géneros.

“Hoy estamos pudiendo ser protagonistas de una época, quizás estemos en un momento histórico”, dijo a su turno la actriz, música y escritora Susy Shock. “Este cancionero es fruto del coraje de no tener nada que perder; porque no hay tiempo. Cuando votaron ahora la ley de cupo travesti-trans, lo dijo todo el mundo en el Senado y Diputados: ‘Llegamos tarde’. Entonces, nosotres que estamos afuera de todo no tenemos nada que perder”, contextualizó la artista. “Celebremos que le aportamos belleza a este mundo fracasado”, cerró.

Para Javiera, músicx y coordinadorx del taller, este libro “también es una invitación para revisar otros armarios, otros lugares de los cuales salir para crear y hacer, y esa es la satisfacción más grande”. “La decisión del Inamu de incluirnos en esta colección es muy importante, porque no está apostando a remarcar la tradición o a festejar lo que ya todos sabemos que fue increíble, sino que está apostando a lo que va a ser y todo lo que esto significa”, concluyó Javiera.

El libro está formado por diez canciones de diversos géneros musicales que van desde el rap hasta la copla, cada una con su letra, partitura, cifrado y gráficos con los acordes para guitarra y piano. Tanto en su versión digital como en la impresa, cada tema cuenta con un código QR que permite ver y escuchar la grabación de las diferentes obras en un concierto ofrecido en el CCK en marzo de 2020. La publicación, que será distribuida a más de 300 instituciones de formación musical del ámbito público y privado de todo el país, también cuenta con ilustraciones de Pedro Strukelj y crónicas del escritor argentino I Acevedo.

Entre otres, hay obras de Ayelén Beker (Santa Fe), Carla Morales Ríos (Salta), Ese Negro Montenegro (CABA), Ferni (CABA), Ire Paz (Río Negro), Julián Chacón (PBA), La Diki (Tierra del Fuego), Lelé (CABA), Leo Azul (Córdoba), Lorena Carpanchay (Salta), Luchi de Gyldenfeldt (CABA), Michelle Lacroix (Chaco), Michelle Vargas Lobos (Chubut), Morena García (Santa Fe), Nadia Jazmín del Rosario Zuñiga Sánchez (Chubut), Roma Roldán (PBA), Tomi Llancafil (Chubut) y Valen Bonetto (Córdoba).

Durante la presentación, también participaron la directora del CCK, Verónica Fiorito; el presidente del Inamu, Diego Boris; el Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, Maximiliano Uceda; la Subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Diana Broggi; y la Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad, Alba Rueda, entre otres.