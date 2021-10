Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), al presentar la Campaña Federal por un Deporte Libre de Discriminación y Violencia, afirmó que "el deporte enseña, pero lamentablemente también reproduce estereotipos".



En un acto realizado en el Parque La Estación, de la ciudad de Avellaneda, Donda afirmó que "desde el INADI se plantea que la discriminación es una forma de violencia presente en todas las estructuras sociales. Por eso tenemos que trabajar por una sociedad sin ella".



"Cuando hablamos de derechos, estamos hablando de distribución de la riqueza, de invertir en estas políticas que apuntan a igualar oportunidades para las tres principales poblaciones discriminadas, por pobreza, por género o por racismo. Son esas personas, que somos mayorías y no minorías como se dice, las excluidas del deporte", añadió la funcionaria.



Donda estuvo acompañada por la secretaria de Deporte de la Nación, Inés Arrondo, el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, y la jefa de Gabinete de la comuna y primera candidata a concejal por el Frente de Todos, Magdalena Sierra.



Arrondo dijo que "el deporte tiene un poder educativo sin igual. Es que nos pone en el ejercicio de nuestras emociones y ahí es donde nos construimos como personas. Por eso es tan importante que esta construcción se dé en un deporte libre de discriminación y violencia".



Mientras que Sierra recordó que es contemporánea de militancia de Donda en las Juventudes Populares de Avellaneda, y pidió por un deporte que "no esté sesgado, ni debe estar dividido en géneros y clases".



"Que no haya pibas y pibes de segunda, y pibas y pibes de primera", reclamó Sierra, quien agregó que desde la gestión de Jorge Ferraresi –actual ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y ex intendente de Avellaneda-, "se lleva una política de inclusión en clubes y polideportivos. Queremos que se respete la tolerancia y se la practique".



Mientras que la coordinadora del Observatorio contra la Discriminación del INADI, Karina Iummato, detalló a Télam que "los clubes de barrio son claves en la formación y educación social para erradicar la discriminación y la violencia".



Las funcionarias explicaron que a partir de ahora realizarán viajes a todas las provincias para reunirse con los clubes más importantes de cada distrito pero también los barriales, con el fin de comprometerlos en la educación contra la discriminación y la violencia racista.



Por su parte, la directora de Políticas contra la Discriminación, Ornella Infante indicó que la campaña también incluye a los integrantes del colectivo LGBTQ y a las personas con capacidades diferentes, a las que "se les hace casi imposible practicar deportes porque encuentran mil obstáculos".