El ministro de Salud porteño le respondió esta mañana al candidato de Avanza Libertad Javier Milei que este miércoles por la noche, en el debate de candidatos de diputados por la Ciudad de Buenos Aires, apuntó contra las vacunas anticovid sobre las que dijo que “no todas están bien probadas”. “Esa información es verdaderamente errónea”, sostuvo Fernán Quirós.

Al ser consultado sobre la afirmación de Milei, en la conferencia de prensa de esta mañana, el ministro porteño se explayó sobre el tema. “Desde el punto de vista sanitario, esa afirmación es verdaderamente errónea. Es bastante evidente y hay publicaciones en las grandes revistas científicas del mundo, no solamente de la fase 3, sino que hay una enorme cantidad de lo que se llama ‘trabajos en el terreno o en el mundo real’, que evalúan la eficacia de las vacunas”, explicó el funcionario sobre los estudios de efectividad.

Además, Quirós añadió que “las evidencias” de la protección de todas las vacunas que se aplican en el país “son contundentes” no solamente con las variantes originales del virus sino con las que vinieron posteriormente.

Datos determinantes

En este sentido, el ministro remarcó que los datos obtenidos por la Ciudad son “determinantes”. “Se evaluó la experiencia de las primeras 800.000 personas vacunadas en el distrito y demostramos con total claridad que quienes contaban con el esquema completo de Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm descendieron su riesgo de tener una enfermedad grave y mortal en más del 90 por ciento”, afirmó.

Este mismo resultado, recordó Quirós, fue el alcanzado por otros países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Dinamarca, España, Italia y otros donde también se estudió a la población vacunada.

Opinión vs información

“Hay dos conceptos que quiero marcar bien: una cosa es la opinión, que es heterogénea y cada ciudadano tuvo la oportunidad de formar la suya, y otra la cuestión sanitaria. Allí hay que ser muy claros. La información actual es contundente y el descenso del riesgo individual, enorme”, cerró el funcionario.

En el debate, Milei reconoció que no se aplicó la vacuna por la “evaluación de renta-riesgo, porque yo no soy un grupo de riesgo”, que hace sobre la inoculación. “¿Y sabés qué? Por algo piden cláusula de indemnidad, porque no están todas las vacunas bien probadas”, dijo el candidato liberal desconociendo la importancia de la inmunidad colectiva que aporta la vacunación.