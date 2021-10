#Cursos&Concursos Además de celebrar la cultura cannábica y reunir a la comunidad, la ExpoCannabis 2021 (15 al 17/10, La Rural) será buen point para ir a buscar data, con conferencias que van de la cosmovisión indígena a los usos de la tecnología blockchain en la industria, pasando por cannabis medicinal, autocultivo, regulación o periodismo cannábico.

#DeCatálogo Si te gustan los discos de género, revisá los nuevos de Nonpalidece (Nonpalidece, con reggae orquestal y feats de Juanchi Baleirón y el freestyler Stuart), del músico y periodista Boris Katunaric (Sobre el fuego y el incendio, EP de post-punk oscuro y melodramático) y de Talacactus (el EP Historias paceñas y otras yerbas, que indaga con lupa hardcore-punk en los mitos paranormales de José C. Paz). Y si andás perdido en el mapa de la música actual, tenés discos fresquitos del correntino Mencho (Augusto, con electropop histriónico y psicodelia lo-fi), del dúo cordobés Hipnótica (Mixto, con devoción por el estribillo y participaciones de Chiara Parravicini, Nico Cotton y Dinastia), y del quinteto alternativo mendocino Batos (Batos, su debut discográfico).



#Pantallazos ¿Andás buscando qué ver? Flow tiene Navegar es preciso, la filmación del show de regreso que La Portuaria dio en diciembre de 2020 en Niceto Club. DirecTV le da pantalla el 15/10 a Best of the 60s: Ready, Steady, Go!, que recupera sets en el show de la TV británica de Beatles, Stones, Animals, The Who y otras leyendas. Y en HBO Max regresó el reality drag We're Here.



#JoystickDivision Este finde se definen los Last Chance Qualifiers de Valorant, con jugadores de Latinoamérica buscando llegar al Valorant Champions, y transmisión el 16 y el 17/10 desde las 13 en YouTube y Twitch. El competitivo de Legends of Runeterra también inicia eliminatorias con los 32 mejores de América enfrentándose el 16/10 para buscar al campeón de la temporada, también en Twitch y YouTube. Y hasta el 18/10 sigue la fase de grupos del Worlds 2021 de League of Legends, que tiene canción oficial para LatAm: Legendario, de Zalo. Por otro lado, Monster Hunter Rise ya tiene demo de su versión para PC, Apex Legends celebra Halloween con el evento Monsters Within, y Wild Rift ofrece una decena de campeones gratuitos para reclamar hasta el 20/10.



#Cursos&Concursos Si hacés música, revisá Argentina Florece, la convocatoria de fomento del Ministerio de Cultura, que financiará con 90 millones de pesos a 1080 proyectos musicales (hasta el 18/10). ¿Estudiás en la universidad y tenés una idea innovadora? El programa internacional Red Bull Basement te ofrece tutorías, talleres y trabajo en equipo (hasta el 24/10). Además, la Universidad de Palermo anunció Open DC Online, su programa de charlas, capacitaciones y workshops sin cargo sobre moda y diseño, comunicaciones y marketing, o arte, música y espectáculo, entre otras disciplinas (del 25/10 al 5/11).



#HacelaSimple En las playlists se aceptan feats de todo tipo y factor. Fijate si no los de Duki y Bizarrap con Justin Quiles (Unfollow), de Juku Ares junto a Un Muerto Más (Camarón), de Victoria Real y los correntinos Galacteos (Diluyendo), de Maia Tarcic con Tweety González (Flasheando una cualquiera) o de Sebastián Cabello más Fenna Frei (Néctar). ¿Preferís voces únicas? Catá las nuevas canciones del vasco-argentino Sarasqueta (Sencillo), del cordobés Joaco Amor (Reacción), de Gimena Álvarez Cela (Los fantasmas) y de Niki Rouge (Alumbro la oscuridad).