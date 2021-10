El Día de la Madre en Argentina se celebra todos los años el tercer domingo de octubre, y en 2021 es el 18.

Al igual que en la vida real, las películas y series muestran distintos puntos sobre maternidad y nuevos roles de género y las "nuevas" familias.

Las cosas por limpiar

Esta serie de diez capítulos plantea escenarios en los que todo sale mal. Protagonizada por la joven actriz de Había una vez en Hollywood y El trabajo de mis sueños, los capítulos muestran a una madre joven que se enfrenta a hechos de violencia doméstica de los que intenta huir.

Con una carrera de escritora truncada, la salida laboral que consigue para alimentar a su hija e intentar conseguir techo es como empleada doméstica. Además de retratar agresiones laborales, la serie desnuda las imperfecciones de un Estado que da poca respuesta y a los que se le suman padres (abuelos de su hija) que por momentos suman y por momentos restan.

Está basada en la novela autobiográfica Maid: Hard Work, Low Pay and Mother's Will to Survive de la autora estadounidense Stephanie Land.

Fecha de estreno: 1 de octubre de 2021

Dirección: John Wells (4 episodios), Helen Shaver (2 episodios), Nzingha Stewart (2 episodios), Lila Neugebauer (1 episodio) y Quyen Tran (1 episodio)

Elenco: Margaret Qualley, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke y Andie MacDowell

Disponible en Netflix.

Historia de un matrimonio

Una pareja que se enamora y se admira mutualmente en lo laboral, son director de teatro y una actriz, comienza a resquebrajarse. Con un hijo de por medio, el cual crían a través de la diversión y la compañía, el papel interpretado por Scarlett Johansson atraviesa con dolor la decisión de volver a la ciudad en la que se crio y alejarse de su pareja, interpretada por Adam Driver.

Con seis nominaciones en los Premios Oscar y también en Globos de Oro, como mejor película, mejor actriz, mejor actor, mejor guion, mejor banda sonora y actriz de reparto, Laura Dern obtuvo en ambas premiaciones el de mejor actriz de reparto con su papel de abogada de la madre en el difícil divorcio.

Fecha de estreno: 2019

Dirección: Noah Baumbach

Elenco: Scarlett Johansson, Adam Driver, Laura Dern, Azhy Robertson, Alan Alda, Julie Hagerty, Merritt Wever, Mary Hollis Inboden, Amir Talai, Ray Liotta, Wallace Shawn, Emily Cass McDonnell, Matthew Maher.

Disponible en HBO.

Distancia de Rescate

"Los horrores de la vida cotidiana", así describió la directora, la peruana Claudia Llosa, a la película basada en la primera novela de la argentina Samanta Schweblin. Esta película de terror fue coescrita por ambas y da lugar a muchas preguntas.

En un lugar y tiempo indefinido, una mujer alquila una casa de campo para pasar el verano con su hija y conoce a su vecina Carola, interpretada por Dolores Fonzi. Ambas explorarán los matices y dificultades de la maternidad, y vivirán oscuros momentos relacionados con sus hijos.

Fecha de estreno: octubre 2021

Dirección: Claudia Llosa

Elenco: María Valverde, Dolores Fonzi, Germán Palacios, Guillermo Pfening, Emilio Vodanovich.

Disponible en Netflix.

Madres. Amor y vida

Un grupo de madres coincide en el hospital en el que están internados sus hijos los cuales son tratados por diferentes enfermedades a través de las cuales también se tratan temáticas como el bullying y la anorexia. Con tres temporadas disponibles, no solo se tendrán que enfrentar al día a día del hospital, sino también al mundo laboral, familiar y sentimental.

Fecha de estreno: mayo 2020

Dirección: Juana Macías, Mard Olid, Roser Aguilar, Abigail Schaaff

Elenco: Belén Rueda, Rosario Pardo, Aida Folch y Carmen Ruíz

Disponible en Amazon Prime.