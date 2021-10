La decisión de Mauricio Macri de no presentarse a declarar por segunda vez en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan generó un fuerte rechazo de parte del oficialismo. Con irónicas comparaciones con Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y Carlos Stornelli, numerosas figuras del Frente de Todos criticaron al expresidente por eludir a la Justicia y contrastaron su accionar con el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien llegó a ser citada a ocho indagatorias en un solo día y, tal como destacaron en el Gobierno, "concurrió cada vez que la Justicia se lo exigió". "Macri no cree en la República. Cree en las Mesas Judiciales y el espionaje ilegal", sostuvo el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Las críticas, sin embargo, no fueron exclusivas del oficialismo: el mismo candidato a diputado de Juntos Por el Cambio, Facundo Manes, cuestionó públicamente a Macri por su faltazo y declaró que "se debería presentar como cualquiera de nosotros".

Uno de los primeros funcionarios del gobierno en salir a criticar a Mauricio Macri por no presentarse a la indagatoria ante ante el juez Martín Bava fue el ministro de Justicia de la Nación. "Padecimos jueces que se reunían a escondidas con Macri en Olivos y en la Rosada, que te citaban a 8 indagatorias en un mismo día o que inventaban prisiones preventivas express. Así y todo, nunca nadie eludió una citación judicial. Hoy, esas causas armadas se caen a pedazos", publicó Martín Soria en sus redes sociales. "La respuesta de los macristas cuando la Justicia los investiga es fugarse, buscar jueces amigos o pegar el faltazo. No creen en la República, creen en las Mesas judiciales y en el espionaje ilegal", agregó, luego, el ministro. Soria, no fue el único que se refirió al tema, sino que varios funcionarios y funcionarias se pronunciaron sobre el tema a lo largo del miércoles.

"Yo había dicho que el expresidente era un espiador serial. Ahora pareciera que la gente de Juntos Por el Cambio o del PRO son eludidores seriales de la Justicia", afirmó el ministro de Defensa, Jorge Taiana en declaraciones televisivas. "No me sorprende, pero sí me escandaliza", aseguró, y lo comparó con "Pepín" Rodríguez, el operador judicial macrista que se escapó a Uruguay para no presentarse a la indagatoria ante la jueza María Servini por las presiones a los dueños del Grupo Indalo. "Los 'republicanos' son así. Pepín Rodríguez Simón se fugó. Stornelli eludió en ocho oportunidades ir a declarar. El jefe de la banda de espionaje ilegal, Mauricio Macri, por segunda vez no acude a la indagatoria. Apuestan a que sus secuaces en el Poder Judicial los protejan", tuiteó en esta misma línea el diputado Leopoldo Moreau.

"Macri, Rodríguez Simón y Stornelli eludieron a la Justicia. En Argentina los ricos no piden permiso", se sumó el legislador Juan Manuel Valdés. Con más brusquedad, y fiel al estilo que suele mostrar en las redes sociales, el diputado Rodolfo Tailhade disparó desde su cuenta de Twitter: "Bava: juez valiente, héroe de guerra, combatiente de Malvinas. Macri: cheto cagón, pagó coimas para salvarse de la colimba, está escondido en su quinta en Malvinas Argentinas".



"Lo que hizo es propio de alguien que se cree que está por encima de las leyes, que se siente impune porque es ni más ni menos lo que hizo toda su vida. Pareciera que si no es con un juez con el que juega al paddle prefiere no ir a declarar", ironizó el senador Mariano Recalde en diálogo con Página 12, y agregó: "No creo que haya que judicializar la política, pero si te cita la Justicia por la posible comisión de un delito hay que presentarse y dar explicaciones, así lo hicieron Cristina, Axel y cada uno que tuvo que dar explicaciones frente a alguna denuncia, ya fuera inventada o real". "En algún momento la Justicia en la Argentina va a tener que ser justa. A nuestros compañeros los detuvieron por fotocopias de un cuaderno que nunca apareció, en este caso tenés a un submarino que desapareció a 44 personas y a sus familias siendo víctimas de un espionaje por parte del propio Estado que debía estar cuidándolos. El ex presidente tiene que dar declaraciones y lo que está haciendo es una burla", denunció, a su vez, la legisladora Victoria Montenegro a este diario. "Se la pasan hablando del respeto a las instituciones, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta hipocresía? No tienen coherencia", disparó, haciendo referencia a la defensa corporativa de JxC hacia su líder y a su denuncia de que el juez Bava estaba cometiendo un "abuso de poder".

Por otro lado, quien también se plegó a la ola de críticas, yendo en contra de su propio espacio político, fue el radical Facundo Manes. "Yo no soy abogado, pero una de las cosas que necesitamos es ejemplaridad y si a cualquiera de nosotros nos convocan tenemos que ir por más que sea injusta la causa", sostuvo en una entrevista televisiva en la que aseguró que no le parecía bien la actitud de Macri. Unas horas después de las declaraciones del neurocientífico, JxC se apuró para sacar un comunicado que no dejara lugar a dudas su respaldo a Mauricio Macri.