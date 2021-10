El intendente de Ensenada, Mario Secco (Frente de Todos), salió al cruce de los empresarios que rechazan el congelamiento de precios dispuesto esta semana por el Gobierno con el objetivo de contener la inflación.

En diálogo con AM750, el intendente trató al grupo de empresarios que no aceptaron el acuerdo de “miserables” y “chantas”, y recordó que durante la pandemia “ganaron cualquier platita”. Además, cruzó con firmeza a Juntos por el Cambio.

Secco fue uno de los intendentes del Conurbano bonaerense que ayer se reunió con el gobernador Axel Kicillof y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con el objetivo de implementar medidas de control para hacer respetar el congelamiento de precios de 1.400 productos, dispuesto esta semana.

“Los empresarios miserables ganan cualquier plata, son los únicos que ganaron en pandemia y ahora hacen una corrida de precios para joder porque saben que se revierte la elección el 14 de noviembre”, aseguró Secco.

Grupo Octubre · Mario Secco

Según el intendente de Ensenada, los empresarios “se quieren hacer una moneda mucho más rápido de lo que están acostumbrados” y se suman a la “jugadita política que les manda a hacer Juntos por el Cambio”.



Mario Secco y las críticas a la Cámara de Comercio

Secco también estalló contra la posición del presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, quien el miércoles advirtió que podría haber un desabastecimiento en caso de que se concrete el congelamiento de precios. “Son unos chantas que responden a Macri y toda su cría”, disparó furioso el jefe comunal.

En este sentido, recordó que la CAC “estuvo prendido en todos estos años al liberalismo” y advirtió que sabe “cómo juegan los empresarios”. “Nunca van a estar de acuerdo con nosotros, ni a querer la carne barata para los argentinos, quieren hacer billetes y no les importa nada”, sintetizó.

“Los miserables amenazan con el desabastecimiento, esto no tiene nada que ver con la inflación, que es del 3,5, una realidad que no escondemos. Pero no se puede ocultar que 18 empresas manejan el 40 por ciento de los 1. 400 productos que se quiere congelar”, describió Secco.