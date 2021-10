La semana próxima, los adolescentes de entre 12 y 17 años inscriptos en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista para ser vacunadas contra el covid-19, tendrán colocada, al menos, una dosis de la vacuna.

Hasta el momento, 140.000 personas de ese segmento etario recibieron al menos una dosis y, hasta la fecha, se registraron 260.000 nuevas inscripciones.

Asimismo, en la franja de niños de 3 a 11 años (vacuna Sinopharm) ya fueron vacunados 90.000.

En cuanto a la población en general, el 62% de los santafesinos y santafesinas cuenta con el esquema de vacunación completo. Este porcentaje corresponde a 2.650.000 personas con primeras dosis; mientras que 2.150.000 completaron esquemas.

En tanto, la ministra de Salud Sonia Martorano reveló que de los últimos cuatro internados por covid en la provincia, "ninguno estaba vacunado por decisión propia, no porque no les llegó el turno o no había vacunas”

La ministra dijo que “es posible que haya un aumento lógico de casos y esperable dentro de estas nuevas habilitaciones de actividades. Lo que no se sabe es si va a existir un rebrote, aunque, si ocurriera, gracias a la vacunación no debería ser tan complejo en cuanto a la ocupación de camas”, advirtió.