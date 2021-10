“Para mí el repertorio siempre está vivo –plantea Carolina del Carmen Peleritti-, y cuando uno lo elige, lo hace de acuerdo a los momentos”. La artista se reencontrará con el público este viernes a las 20 en el Teatro Roma (Sarmiento 109, Avellaneda), un escenario que conoce bien. Será en un show junto a Diego Rolón, y Amílcar Ábalos, más Alejandro Franov como invitado. La semana próxima, Peleritti volverá a presentarse en La Plata (el 30/10 en C’est la vie). La de este viernes será la primera presentación tras el lanzamiento de Aleteo, su primer disco (un EP de seis canciones) después de once años dedicada a la música.

“El repertorio de este show van a ser canciones populares, chacareras, zambas y algunas de Aleteo en formato de trío, pero la presentación del disco propiamente dicha va a ser más adelante, con todos los productores presentes”, anticipa la cantante y actriz. El repertorio incluye canciones de Raúl Carnota, Leguizamón y Castilla, Chango Rodríguez, Chivo Valladares, Arsenio Aguirre, Ramón Ayala, Adolfo Ábalos, Chacho Echenique y María Elena Walsh. La velada será como un ir calentando motores, pero también poder tener el ansiado reencuentro con el público y la música en vivo.

Aunque el show no es específicamente sobre el nuevo disco, la charla con Página/12 gira inevitablemente en ese sentido. “Cuando una empieza a cantar le preguntan cuándo va a grabar, pero yo sentía que primero tenía que hacer un camino, una búsqueda de repertorio y encontrarme con el público en vivo”, cuenta Peleritti. “Así que fue una decisión muy consciente no grabar y hacerlo ahora, después de once años, tiene que ver con la construcción que hice y la posibilidad de plasmarlo”, explica. Para eso también fue muy importante, confía, la aparición de su propia pluma (en “Aleteo”, que da nombre al disco, hizo letra y música, y compartió la composición con Peteco Carabajal en “Suspiro”). “Todo tiene su tiempo: cuando empezaron a surgir las caciones propias, también apareció la sensación de que era tiempo de plasmarlo en el estudio”.

Peleritti reconoce en el disco un punto de inflexión “para pensar el camino que viene” y dice algo parecido del show del viernes. “Servirá para pensar las próximas fechas de noviembre, de diciembre y del resto del verano”, comenta, pues también anticipa que cada show que proponga a su público tendrá un invitado especial distinto.

“Después de esto se abre una próxima etapa, en pandemia no podíamos salir a tocar, pero a la vez tenía este material guardado y grabado desde 2019, así que ahora viene la etapa de reencontrarse con mi público y seguir tocando con mis compañeros”, se ilusiona. Con nuevo show y nuevo disco, entiende, es “un punto de partida para seguir caminando”.