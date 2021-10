“Estamos investigando las cuentas en el exterior que están apareciendo en paraísos fiscales. Hay una historia larga de fuga. El ranking de que en dólares billetes estamos en tercer lugar en cantidad de dólares per cápita detrás de Estados Unidos y Rusia es impactante. Nosotros, desde AFIP, le venimos poniendo mucho énfasis a esto”, dijo la titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont.

“Los sectores de mayores patrimonio esconden esa riqueza y ahora nosotros estamos cruzando datos en base a un intercambio de información con los organismos recaudadores de otros países. El gobierno anterior, hasta les rebajó la alícuota a los más ricos, mientras que nosotros ahora estamos analizando las cuentas que aparecen" agregó la funcionaria en declaraciones a Radio 10.

“Nosotros, cuando llegamos a la AFIP pusimos mucho énfasis en desencriptar esos datos. Tienen obligación de declarar su patrimonio los que tienen residencia en el país. El que se va a vivir a Uruguay, por ejemplo, si tiene actividad económica, una fábrica acá, debe seguir tributando acá. La tasa más alta es el 2,25 por ciento en el impuesto a los bienes personales. De manera que alguien que tiene un millón de dólares en el exterior, pagará 22.500 de impuesto. El pago depende de los distintos umbrales. Si tiene 10 millones, paga más que el que tiene un millón”, desarrolló.

“La AFIP está buscando esas cuentas de las personas que tienen cuentas en paraísos fiscales. Ya estamos recaudando”. Esas operaciones de blanqueo se han caído cuando descubrimos que ocultaban parte de su patrimonio”, sostuvo.

Sobre el monotributo inclusivo, dijo que "es un puente que nosotros planteamos el año pasado de salida. Muchos trabajadores están en el sector del monotributo, nadie quiere pasar al régimen general. Ahora, el monotributo productivo es el puente al régimen simplificado y uno se podrá inscribir. Las categorías A, B y C no pagarán el componente impositivo, no tendrá que pagar la obra social. Sólo en el tercer y cuarto año pagará la mitad. A partir de que este sancionada la ley, los que están en el monotributo no pagarán el componente impositivo. Esto ayudará a formalizar el empleo y darle derechos. Habrá una propuesta de financiamiento”, auguró.