Lo que no se logró en las elecciones provinciales debido a la negativa del candidato oficialista, Emiliano Durand, de exponer sus propuestas ante sus principales rivales, se consiguió en esta instancia definitoria para elegir a los representantes salteños en la Cámara de Diputados de la Nación.

El próximo 14 de noviembre se realizarán las elecciones nacionales de medio término, y Salta renueva tres de sus siete diputados. Para ocupar esas bancas, los siete frentes y partidos que superaron las Primarias Abiertas, retomaron por estos días tibiamente su campaña recorriendo barrios y visitando medios.

Pero hasta aquí solo la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU), logró reunir a un referente de cada sector para que puedan debatir entre ellos y de cara al público, qué propuestas tienen para esa franja etarea de la población que fue una de las que mostró más apatía en las PASO.

Aunque como en las provinciales, los dos que encabezan las listas más votadas, Emiliano Estrada por el Frente de Todos y Carlos Zapata por Juntos por el Cambio+, se excusaron por problemas de agenda, pero irán las segundas, Pamela Calletti e Inés Liendo. Por Unidos por Salta sí participará Guillermo Durand Cornejo; por el Frente de Izquierda, Andrea Villegas; Julio Quintana por Política Obrera; por Salta Independiente Felipe Biella, y por Felicidad, Tane da Souza Correa.

El encuentro se podrá seguir de manera presencial y a través de las redes sociales este viernes 29 de octubre desde las 17 en el Centro Cultural América (Mitre 23) y está destinado a jóvenes de 16 a 30 años.

La coordinadora de actividades e incidencia de la OAJNU, Belén Altamirano, en diálogo con Salta/12, contó que buscan la participación de los jóvenes a través de estos encuentros con los candidatos que denominaron “Diálogo político”, y que no es la primera vez que se realiza en la provincia.

“Queremos hacerles entender que es su derecho votar y acercarse a la política”, relató Altamirano, quien resaltó que en esa porción de la sociedad el voto en blanco y las abstenciones, “porque no saben quiénes son los candidatos, o no creen en la política, o no tuvieron la posibilidad de escuchar las propuestas”, dominaron tanto en las PASO como en las elecciones provinciales.

“La gran mayoría de los candidatos se presentan como si fuesen a ocupar la presidencia y no una diputación”, agregó la referenta de OAJNU, “y lo que nosotros queremos saber es qué van a hacer en su rol legislativo y sobre todo con algunas temáticas como el empleo joven, educación, o salud mental”.

Si bien lamentó que no pudiesen estar presentes los máximos exponentes a llevarse el primer lugar, Estrada y Zapata, sostuvo que entiende que su agenda “está muy cargada y justo tienen actividades ese mismo día”. Pero celebró que sean las dos mujeres las que representen a sus respectivos frentes.

La modalidad constará de tres segmentos, una breve presentación por parte de referentes de OAJNU, y la de cada uno de los candidatos. El segundo momento ya estará dedicado a cada tópico, en donde los postulantes a diputado contarán con 2 minutos 30 para presentar sus propuestas y luego vendrá un espacio de preguntas y respuestas de 10 minutos por parte de los jóvenes, “siempre dentro del tema del que se viene hablando”. Mientras que el tercero será un cierre de cada uno de los postulantes. Se espera que finalice alrededor de las 20:30.

“No queremos chicanas entre los candidatos, sino que lleguen a dar a conocer sus propuestas entre la juventud, y esto ya lo hablamos con cada uno de los referentes que vendrá”, aclaró. Quienes quieran asistir de manera presencial al debate, pueden contactarse con OAJNU Salta a través de su cuenta de Instagram y seguir las instrucciones.

Belén Altamirano aseguró que quisieron realizar el mismo debate para las elecciones provinciales, “pero se nos complicó muchísimo la respuesta de algunos de los principales exponentes”, que prefirieron omitir la invitación, “y no queríamos hacerlo con la falta de representación de alguno de los sectores”.