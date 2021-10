El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno se refirió a la política económica del Gobierno de Alberto Fernández. “El Presidente es neoliberal de la escuela austríaca”, dijo.



El ex funcionario también apunto en contra del control de precios: “no va a funcionar y no se puede comparar lo que se hizo con dos presidentes peronistas como [Eduardo] Duhalde o [Néstor] Kirchner con este socialdemócrata de Alberto Fernández”, dijo.

En diálogo con Redacción IP, Guillermo Moreno sostuvo que “con este Gobierno no hay solución y hay que cambiarlo”. Luego agregó que “no falta nada para que termine. Si renuncian ellos, viene la ley de acefalía y tenés un gobierno peronista que es lo que viene bien”.

Por otro lado, expresó: “La cara fea del peronismo soy yo, no sé cuál será la linda”. Y siguió atacando a Alberto Fernández: “Él no estaba de acuerdo con la restitución de la secretaría de comercio porque cuando le decís que Juan Domingo Perón nos enseñó que ‘los sueldos van por escalera y los precios por ascensor’, te dice que son ideas viejas. Él es un socialdemócrata y por eso no tiene cabeza apta para administrar los problemas en argentina y resolverlos”.

Deuda externa

Guillermo Moreno también polemizó alrededor de las decisiones oficialistas con respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El problema no es el arreglo, sino quién lo va a pagar”, dijo y explicó: “Si lo negocia Alberto o los amarillos (en alusión a funcionarios del PRO) lo van a poner las familias. Si lo negocia un gobierno peronista, lo van a pagar las mil familias más pudientes”.

Redacción IP se emite de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.