El gobierno nacional y el Ejecutivo cordobés se trenzaron en una disputa por el tema de las tarifas de los servicios públicos. Luego de la tapa del domingo de La Voz del Interior que dice que "el AMBA paga 70 por ciento menos que Córdoba de luz y agua", el secretario de Energía, Darío Martínez, junto al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el interventor del Enargas, Federico Bernal, respaldados por la vicepresidenta, Cristina Fernández, se cruzaron con el gobernador Juan Schiaretti.

En tanto, el senador nacional del Frente de Todos por Córdoba, Carlos Caserio, también criticó el mandatario provincial por sus dichos sobre la supuesta discriminación a Córdoba durante la presidencia de CFK (ver nota aparte).

"El usuario del AMBA que más barato paga el kWh de energía lo hace a más de 3 pesos. Son los que consumen hasta 150 kWh al mes. El esquema tarifario aquí, con un millón de usuarios, se rige por cuatro categorías según su nivel de consumo. En la primera franja, de hasta 120 kWh al mes, los usuarios pagan más de 6 pesos el kWh: 108 por ciento más de lo que paga en el AMBA", dice la nota del diario cordobés.

Cruces

La Secretaría de Energía de la Nación salió a responder que "Cammesa --empresa que vende la energía eléctrica a nivel mayorista-- ofrece el mismo precio en todo el país (1760 pesos/MWh). La diferencia tarifaria entre Edenor y Edesur en el AMBA y EPEC de Córdoba corresponde estrictamente a una decisión de la propia EPEC, que es la que fija la tarifa final".

Federico Basualdo agregó que “en la Argentina no existe el subsidio a la distribución eléctrica, ni en Edenor ni en Edesur ni en ninguna provincia. Lo que existe es un precio de la energía uniforme en todo el país. Luego las autoridades provinciales, sobre ese precio de la energía, establecen uno que cobra cada distribuidora. Por ejemplo, una factura residencial media en el AMBA paga 870 pesos mensuales y en EPEC, 2449 pesos mensuales, con el mismo volumen de energía consumido. Esto implica una diferencia de casi 200 por ciento que no tiene que ver con que Edenor y Edesur reciben subsidios, sino de que EPEC cobra un valor agregado de distribución mucho más elevado".

Los tuits de la Secretaría de Energía fueron compartidos por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, lo cual no pasó desapercibido por la gobernación cordobesa. “Acá estamos discutiendo subsidios, no tarifas. Y lo que la vicepresidenta no dice es que todos los subsidios se los lleva el AMBA. Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba y lo sufrimos los cordobeses", dijo Schiaretti. "Es una vergüenza que, mientras todas las provincias no tenemos que hacer cargo de la empresa de energía eléctrica, la de AMBA se hace cargo la Nación. O sea: las pagamos las provincias pero a través de lo que la Nación nos saca”, completó.



El interventor del Enargas, Federico Bernal, participó de la disputa a través de una serie de tuits que también fueron compartidos por CFK. "El subsidio al gas para un usuario cordobés es en promedio del 69 por ciento, mientras que en el AMBA los usuarios reciben un subsidio que es de alrededor del 41 por ciento. Además, en Córdoba los hogares consumen en promedio cerca de 20 por ciento más de gas que en AMBA. Esto obedece a que las tarifas eléctricas de EPEC son las más caras del país, tornando así al servicio público de gas más barato en relación al de electricidad", dijo Bernal.

"Asimismo, gran parte de la población cordobesa se ubica en zonas de menor temperatura y necesitan del gas para calefaccionarse. Es por eso que el Frente de Todos impulsó la ampliación del Régimen de Zona Fría, sancionado en el Congreso e implementado por el Poder Ejecutivo. Con esta ley alcanzó al 85 por ciento de los usuarios de gas de Córdoba. Justamente el AMBA no recibe ningún descuento por Zona Fría, pero sí aporta el recargo para financiar el descuento al resto de las zonas beneficiadas del país", agregó.

Bernal detalló que "en promedio un usuario de Córdoba paga por mes de factura de gas 976 pesos, un 23 por ciento menos que lo que pagan en el AMBA (1275 pesos por mes). Si comparamos el costo unitario del gas de ambas subzonas, vemos que en Córdoba éste es bastante más caro, ya que depende en mayor medida del gas importado desde Bolivia. En cambio, los usuarios del AMBA reciben el gas desde Neuquén y el sur del país. Contrariamente a lo que se plantea, como el precio del gas en tarifa en ambas localidades es semejante, en realidad el subsidio es mayor en Córdoba que en AMBA. De esta manera, considerando el abastecimiento del mes en curso, el subsidio unitario en Córdoba equivale a casi 14 pesos por m3, más del triple que en el AMBA, que es de 4,5 $/m3".

En tanto, Schiaretti apeló a otro argumento. "No vamos a dejar de decir que le dan subsidios a la energía por 76 mil millones de pesos, que es lo que le deben Edenor y Edesur a Cammesa, por sus operaciones en el AMBA”. Basualdo también se refirió al tema y dijo que "nosotros no condonamos deuda, hay distintos mecanismos que se están implementando para ayudar a las distribuidoras a enfrentar los pagos de energía. Ahora, en función con las herramientas que implementó el Poder Ejecutivo, estamos ordenando ese desequilibrio en la cadena de pagos del sector, pero de ninguna manera hay una discriminación en ese sentido".