El senador Oscar Parrilli se emocionó al recordar al expresidente Néstor Kirchner a 11 años de su muerte, y aseguró que una de las mayores virtudes fue “hacer todo lo que pensaba y no mentir”. “No hacía campañas de promesas, sino de construir juntos”, aseguró.

“Vivo este día con mucha nostalgia y mucho dolor, fue un momento muy difícil, muy duro, para todos los que formábamos parte del Gobierno, que trabajábamos con Néstor hacía muchos años”, recordó Parrilli en declaraciones a AM750, donde describió esos años como “uno de los momentos históricos más importantes del siglo XXI”.

Para Parrilli, Néstor se “actualiza con su pensamiento y sus acciones”. “No sé qué hubiera pasado con Kirchner en estos tiempos. Sí recuerdo que en la campaña de 2003 y su discurso parecía sacado de Marte. No era lo que la opinión mediática o lo que la sociedad discutía en ese momento”, sintetizó.

En este sentido, recordó que Kirchner hablaba de “recuperar los ferrocarriles e YPF, de volver a las paritarias, a la ciencia y a la tecnología”, mientras que otros sectores de la política discutían con el FMI. “No se hablaba de Derechos Humanos y él hablaba de juzgar a los represores”, afirmó.



“Dos grandes virtudes que han tenido Néstor y Cristina es que han hecho lo que pensaban y no mintieron, no sobreactuaron en ninguna situación. No hacían campañas de promesas, sino de hacer juntos”, remarcó.

“Quisiera que me recuerden”

El senador además recordó el poema Quisiera que me recuerden, de Joaquín Areta, que inmortalizó años atrás Kirchner con su lectura en un acto de la Conabip.

Parrilli contó que aquel poema fue leído en un congreso de la Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares (Conabip) que se llevó a cabo en La Rural. “Nos enviaron un ejemplar del libro que iban a presentar donde había poemas de compañeros detenidos desaparecidos en la dictadura”, introdujo Parrilli.

“Le llevé el libro a Néstor, se lo mostré y antes de ir al acto me dijo que iba a leer un poema, me pidió que se lo acerque. Cuando lo leí me impactó, me emocionó por lo que dice, por la profundidad de las palabras, tratándose de una persona que había sido perseguida”.