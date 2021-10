Charly García cumplió setenta años. Y quizás este pueblo algo ha aprendido como para estar dispuesto a celebrar en vida el talento y el coraje de un artista inigualable que en su obra no cesó de ponerle música a la tragedia, el deseo y el misterio de un país tan raro, diferente y paradójico como el mismo Charly siempre supo mostrarse.

Por algo esa extraña Influencia reza aquella estremecedora canción que uno agradece porque quizás con Charly, con su música y poesía, algo de lo diferente e imposible de compartir por fin cobra vuelo, fluye, se suelta. Es que no por nada la frase Cada cual tiene un trip en el bocho narra ese sin salida que nos lleva a realizar Promesas en el bidet. Tema que hasta el mismo Caetano ha recordado hace pocas horas en su saludo de cumple y que menta los calambres en el alma cual maravillosa metáfora de las encerronas a las que el malentendido nos condena en la relación con los otros. Por algo Difícil que nos pongamos de acuerdo! grita Charly mientras el parche bate un ritmo a destiempo que marca en acto la materia de la que estamos tratando. Es que amor/ para quien busca una respuesta/ es más que sentirse bien…

Qué lindo es cantar a Charly, qué lindo es decir sus canciones, qué sencillo y qué complejo: No existe una escuela que enseñe a vivir …cuántas cosas tremendas decimos, tarareamos, silbamos a veces quizás sin darnos cuenta, como para que lo imposible de tramitar se haga un poco menos cruel: los amigos del barrio pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer. Y al mismo tiempo, cómo no estar agradecido por ponerle letra a esas experiencias a contramano si al final es cierto que no me banco las hormigas, yo me vuelvo a la ciudad y que además todo bien pero se ve por tu temblor de maxilares/ que te cargaste un par de bolsas de cemento/ Andá a la esquina a ver si llueve/ búscate un bar abierto que aún se puede/Tomate un whisky a ver si se te pasa/Pero por favor no te mueras en mi casa.

Cuesta encontrar derivas musicales en que letra y música acuerden lo suficiente como para transmitir experiencias tan singulares, tan controvertidas, con un ritmo y melodía que ya de por sí le susurran a la letra lo que conviene decir. Como ese Bang, bang, bang, en un 3 AM que marca la hora de la poesía, allí cuando ya está todo perdido Y llevas el caño a tu sien/apretando bien las muelas/y cierras los ojos y ves/Todo el mar en primavera .Tremenda imagen para ilustrar el desamparo infinito que sólo el arte puede acariciar. Es que Charly va al rescate, sabe que la palabra puede tocar lo inalcanzable si uno no la molesta o perturba demasiado. No por nada Detrás de las paredes que ayer te han levantado te ruego que respires todavía porque los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red.

Ahora bien, una de las canciones que Charly García supo privilegiar de su genial repertorio lleva como título: "Cuando me empiece a quedar solo". Se trata de una composición que por el espesor poético y existencial que alberga ha sido elogiada por propios y extraños. Como bien se sabe, la letra transmite en primera persona la experiencia de un sujeto en el ocaso de su vida. El texto progresa en una enumeración de circunstancias y escenas cuya punto común consiste en la pérdida de sentido que trasunta el cuerpo y los objetos adyacentes: tendré los ojos muy lejos/un cigarrillo en la boca/ el pecho dentro de un hueco/ un libro muerto de pena/ y una gata medio loca…, y esa frase impresionante que sobre el final re-significa todo el texto cuando, al abordar la segunda persona, da cuenta que el recurso del habla permite , sin embargo, robarle un guiño a la soledad: y el fantasma tuyo sobre todo/ cuando me empiece a quedar solo. Vale destacar que esta canción no hace más que ilustrar la función que el arte cumple en su misión de sublimar la traumática experiencia humana, en este caso bordar con belleza el duro hueso de la finitud. Charly cumple. Hoy siento que saludarte es acariciar algo inalcanzable de nosotros mismos: Charly, todos y todas rezamos con vos. Say no more.

*Psicoanalista. Las frases de los temas o álbumes de Charly mentados son por orden de aparición: Influencia; Promesas en el bidet; Tu amor; Desarma y sangra; Los Dinosaurios; Rap de las hormigas; No te mueras en mi casa; Viernes 3 AM; Rasguña las piedras; No soy un extraño; Cuando me empiece a quedar solo; Say no more.