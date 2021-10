Mauricio Macri se reunió con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la candidata porteña y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el candidato bonaerense y ex vicejefe porteño, Diego Santilli, y con el intendente de Vicente López y anfitrión del cónclave, Jorge Macri. La reunión sirvió para sacarse una foto conjunta de respaldo a Macri ante la indagatoria en Dolores por el presunto espionaje a los familiares de los tripulantes fallecidos del submarino ARA San Juan. Fue la forma de acompañar al ex mandatario, dado que ninguno de ellos participará de la marcha de respaldo del ex presidente. Sí estarán una veintena de diputados del PRO.



El encuentro fue en Vicente López, luego de una actividad que Macri compartió con su primo. La iniciativa de respaldo al expresidente fue organizada sobre todo por Jorge Macri y por el ex secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis, que se mantiene en el pequeño equipo que Macri conserva en sus oficinas de zona norte.

El cónclave fue, entonces, para respaldarlo ante la declaración a indagatoria en la que Macri está acusado de haber ordenado el espionaje sobre los familiares luego de la muerte de los tripulantes del submarino. Macri faltó dos veces a la declaración indagatoria, negó haber tenido participación en los hechos y hasta los justificó: dijo que la Casa Militar tenía que saber con quién se reunía el presidente. Los familiares pidieron su detención por no comparecer, y Macri finalmente dijo que iría a declarar. En tanto, siguió recusando al juez de Dolores Martín Bava, pero la Cámara de Mar del Plata rechazó su planteo.



Los principales dirigentes del PRO no lo acompañarán a Dolores pero sí se sacaron una foto con él, en la que también estuvo Graciela Ocaña y luego la compartieron en Twitter. De los primeros fue Jorge Macri, quien escribió: "Todo mi apoyo a Mauricio Macri una persona comprometida con las instituciones y que siempre estuvo a disposición de la Justicia. Es lamentable que utilicen el dolor de los familiares para hacer campaña política o intentar revertir los resultados de las PASO". Acompañó el mensaje con la consigna "Mauricio yo te banco".

Luego siguió Vidal, quien escribió: "Conozco a Mauricio Macri y puedo afirmar que es una persona de palabra que cree en las instituciones y la transparencia. Por eso, mañana va a declarar en el juzgado de Dolores por la causa del ARA San Juan". No hizo alusión a las dos citaciones anteriores a las que no fue. "Más allá de que va a quedar demostrado que no espió ni mandó a espiar a nadie, es importante que no nos dejemos subestimar: este es un nuevo golpe bajo de quienes juegan sucio en medio de una campaña electoral. Un país mejor es posible, y vamos a seguir dando las peleas que sean necesarias para tener instituciones independientes del poder de turno", aseguró.

También el jefe de gobierno porteño tuiteó: "Como siempre lo ha hecho, Mauricio está a absoluta disposición de la Justicia. Él es muy respetuoso del funcionamiento de las instituciones y mañana se presentará en Dolores para declarar en una causa por supuesto espionaje a familiares del ARA San Juan". "De ninguna manera Mauricio espió ni mandó a espiar a nadie. Eso va a quedar demostrado. Ahora bien, es innegable el tinte político de esta acusación: es en plena campaña electoral y en una causa en la que ni siquiera estaba mencionado", aseguró Larreta. "Por respeto al dolor de los familiares y a la honra de los héroes que allí fallecieron, no podemos tolerar la utilización del caso del ARA San Juan con fines electorales ni políticos", dijo. Fue el primero en dedicarles alguna palabra a los familiares. Macri no lo hizo.



Santilli, por último, escribió: "La Argentina que queremos construir juntos necesita instituciones sólidas, independientes y reglas claras. Hoy estuve con Mauricio Macri y mañana se va a presentar en Dolores para declarar en la causa por supuesto espionaje a los familiares del ARA San Juan. Yo soy querellante en esta causa y me consta que Mauricio no tiene nada que ver con estas acusaciones, que tienen un evidente tinte político, y ocurren en plena campaña electoral", sostuvo, como única alusión a que él también es víctima del espionaje durante el gobierno de Macri. "Me entristece y me da mucha bronca que se use políticamente el dolor de los familiares y la memoria de los héroes del ARA San Juan. Tenemos que terminar con este maltrato y estos atropellos", afirmó Santilli.

A acompañar a Macri en Dolores irán Hernán Lombardi, Cristian Ritondo, Federico Pinedo, Esteban Bullrich, entre otros dirigentes del PRO.