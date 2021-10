Las expectativas que los familiares de las víctimas del ARA San Juan tienen sobre la presentación del ex presidente Mauricio Macri ante la Justicia no son positivas. “No creo que vaya a decir la verdad”, dijo la madre de uno de ellos.

La declaración indagatoria que el líder del PRO prestará este mediodía en el Juzgado de Dolores despertó varias reacciones de los deudos de las 44 personas fallecidas tras el hundimiento del submarino que el gobierno de Juntos por el Cambio envió a una misión en 2017, a pesar de que no estaba en condiciones de hacerlo.

La primera fue pedirle a los simpatizantes de Macri que respeten la memoria de los fallecidos y se abstengan de marchar hasta Dolores para apoyar el ex mandatario imputado. Pero no fueron oídos. La segunda fue expresar su escepticismo por la cita judicial de este mediodía.

“Espero que (Macri) diga la verdad. Pero conociendo el tema, yo creo que mienten tanto y que es tan mentiroso y tan perverso que no va a decir la verdad. Pero ojalá que declare”, dijo Luisa Rodríguez, madre de Ricardo Alfaro Rodríguez, uno de los tripulantes fallecidos.

En el mismo sentido se expresó Isabel Polo, hermana del cabo Daniel Alejandro Polo. “Hace tantas cosas mal este señor... Veremos si declara o no. Es un mitómano y no hay duda de eso. No resiste un archivo”, dijo a Página/12.

El dirigente de Juntos por el Cambio fue citado para este mediodía en el juzgado de Martín Bava, que investiga la causa por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

En la audiencia no estarán los representantes legales de los familiares espiados. Sólo Macri, su abogado Pablo Lanusse, el juez Bava y sus secretarios.

“Me hubiera encantado estar ahí más que nada para ver el circo mediático y político que están armando sus seguidores y legisladores. Hubiera querido estar para terminar de convencerme de que en realidad sí hay dos Argentinas paralelas en un mismo país”, cuestionó Polo.

En declaraciones a radio Nacional, Luisa Rodríguez expresó que siente “agradecimiento porque este hombre va a indagatoria" y deseó que “ojalá declare, porque yo tengo mucho dolor y angustia por todo esto”.

No obstante, relativizó los resultados que podría tener la indagatoria y manifestó su “dolor” por la convocatoria a apoyarlo. Los familiares sienten "mucho dolor con eso, y se lo digo a Cambiemos; mucho dolor porque nosotros nunca levantamos una bandera política, sólo la celeste y blanca", dijo.



"Además, me parece absolutamente desastroso que se estén movilizando en colectivos a la gente a Dolores para ir en su apoyo”, añadió.