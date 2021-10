Para los compradores compulsivos de figuritas de estos pagos, muchos sabemos que había cinco palabras que todos amábamos decir: “me saqué la más difícil”. Hubo muchas figuritas difíciles a través de los años. En una colección que salían animales, las más buscadas fueron el búfalo y el bisonte. Curiosamente eran dos, cuando la mayoría de las veces siempre había sólo una, el que se sacaba estos dos rumiantes y llenaba el álbum era dueño de una hermosa pelota de fútbol que no viene al caso decir la marca. En Villa Real había muchos figuritólogos, iban en manada a los kioscos y compraban decenas de sobres de figuritas, era un ritual abrirlas en la puerta del negocio, llenar de papeles la vereda y dejar mucho trabajo para la escoba del dueño. El momento de abrir un paquete y sacarlas era único, unos segundos de alegría y triunfo, salvo si te salían muchas repetidas, obvio... cómo el caso de Gabriel Álvarez, que una tarde se sacó nueve veces la de Meteoro en una colección de dibujitos de la TV. Los pibes se mataban por las fichus, incluso en otra época iban a las salidas de los colegios y las repartían gratis como para promocionarlas.

A lo largo del tiempo hubo figuritas de todo tipo, de cartón, de papel, con brillantina, aterciopeladas, adhesivas e incluso de chapa, llamadas comúnmente “chapitas” y que más de uno se cortó los dedos jugando con ellas al espejito. Siempre salía alguna colección especial, de animales, de barcos antiguos, escudos, películas, artistas famosos, flores, princesas, banderas del mundo, soldados, dibujos animados, marcianos y obviamente... las de jugadores de fútbol. Me arriesgo a decir que de estas son de las que más hubo en el mercado.

Las fichus de jugadores creo que eran las estrellas, las número uno, suponemos que se debe a que siempre hay un clásico o una copa del mundo. Y si hablamos de los mundiales, hubo una figurita famosa muy difícil de Alemania 74 que aún hoy muchos la recuerdan y muy pocos la pudieron tener: Mukombo de Zaire.

Pudo haber sido Brindisi, Fillol, Glaría o Ayala de nuestro seleccionado, Beckenbauer de Alemania, Rivelino de Brasil o tantos otros, pero no... fue Mukombo del seleccionado de Zaire la inconseguible. Cientos de álbumes estaban casi llenos, con ese espacio en blanco que dolía, donde hubiese estado pegada la del jugador africano. Se conoce el caso de Eduardo Severino, que una tarde llegó a comprarse una caja entera a ver si se sacaba a Mukombo y nada, abría y abría paquetes desesperado y su cara se pintaba de tristeza viendo que nunca salía la elegida.

En el barrio hubo una persona que se la sacó, y ese fue Javier Cusanelli... este chico no era ni fue jamás coleccionista, ni siquiera le interesaba la pelota de premio, era el típico nene ermitaño que no se juntaba con el resto y que sufrió mucho bullying en la escuela, muchísimo... le decían el “raro”, pero se hizo más famoso aquella tarde que fue a comprar unos caramelos media hora, compró un paquete de esas figus de casualidad, y le salió ese tesoro. La noticia enseguida empezó a correr por todos lados, que uno se la había sacado y fue ni más ni menos que el “raro”, el pibe que varios cargaban en el colegio. Desde ese día el Javi se sintió importante, tenía algo que ningún otro tenía, y si bien como dijimos no las coleccionaba, sabía que cualquiera le hubiese dado lo que fuera por tenerla. De vez en cuando caía a su casa alguno con un pilón y se las ofrecía a cambio ante la negativa del dueño. Hasta hubo uno que le llevó una bolsa llena de “Mis ladrillos” para que afloje y no hubo caso. Cusanelli no se la daba a nadie. Incluso a una barra de chicos que no le creía que la tenía se la mostró por la ventana de su casa, y si... definitivamente era Mukombo.

Un domingo de ese año, Cusanelli fue hasta la casa de Guillermo Trasmonte, un compañero del cole y uno de los que más se burlaba de él, no había día que se cruzaran en el recreo y empezara a los gritos "¡Ahí viene el raro!" ante las risas de los demás.

Trasmonte las coleccionaba y sólo le faltaba esa para llenar el álbum, el Javi lo sabía... y por eso fue a tocarle el timbre.

--Me enteré que te falta Mukombo y llenás el álbum ¿verdad? --le dijo sacándola del bolsillo.

--¡Sí, sí! --respondió el otro-- ¿Qué querés a cambio? ¡Te doy lo que sea... mis soldaditos... mi colección de bolitas... lo que me pidas Raro!

--¿Lo que sea?

--Sí, sí... ¿Qué querés?

--Te pido una sola cosa, no son tus bolitas ni nada de lo que tengas... desde hoy, en el colegio no me llames más el “raro”, soy Javier... si estás dispuesto a hacer eso, y no burlarte nunca más, la figurita es tuya, y esto queda entre nosotros, pacto de caballeros.

A Trasmonte se le puso la piel de gallina y obviamente aceptó.

No sólo no lo cargaba más en el recreo, sino que también lo defendía de cualquiera que le hiciese burla, incluso hasta se hicieron amigos desde ese día.

Pasó el tiempo, pasó el mundial en el que salió campeón Alemania, los Cusanelli se mudaron del barrio igual que los Trasmonte y los pibes no se vieron nunca más.

Seguramente Mukombo alguna vez se habrá enterado que fue la figurita más difícil de una colección en Argentina, lo que nunca se habrá enterado es que, gracias a él, hubo un pibe que dejó de sufrir bullying... o cargadas, como les decían en ese tiempo.