Enojados ante el ajuste y los pagos de la deuda miles votaron al FIT Unidad en las PASO siendo parte del millón de votos que logró. Otro sector de trabajadores y jóvenes que no votó al FIT Unidad, ya dijo que esta vez sí lo hará porque la designación de Manzur y Aníbal Fernández fue “el límite”. Sin embargo, temerosos de que “vuelva el macrismo”, muchos se preguntan si apoyar al FIT Unidad no es perder el voto. ¿No estaré “haciéndole el juego a la derecha”? se interrogan. Veamos.



Es bueno aclarar, en primer lugar, que al gobierno de centroderecha de Macri lo enfrentaron los trabajadores, el sindicalismo combativo y la izquierda, no el peronismo que le votaba las leyes ni la CGT o la CTA que acompañaron su ajuste. En segundo lugar, es bueno recordar que este gobierno peronista ya lleva dos años y no solucionó ningún grave problema social de los que se arrastraban del gobierno anterior.

El gobierno culpa a Macri, a la pandemia y pidió el voto “contra la derecha” pero por voluntad propia ajustó a los jubilados brutalmente. ¿Acaso no fue Alberto Fernández quien sacó el IFE al mejor estilo Macri?

Frente de Todos y macrismo de Juntos se pelean en campaña electoral, pero en muchos casos actúan con la misma política. Larreta, por ejemplo, reprimió en la Villa 31 siguiendo el ejemplo de Berni-Kicillof cuando les mandaron las topadoras a las familias de Guernica que exigían una vivienda digna. Larretta le dio 500 hectáreas de tierras públicas al negocio inmobiliario, de las cuales 300 se las habilitaron los votos del Frente de Todos.

En la sesión de esta semana en Diputados el oficialismo y el macrismo impidieron que se debatiera el proyecto de ley que presentamos para construir 500.000 viviendas populares y crear dos millones de puestos de trabajo. Ni siquiera habilitaron el debate. Y se unieron también para votar la ley que permite el ingreso de tropas militares extranjeras del imperialismo norteamericano, Inglaterra y el Ejército de Bolsonaro, entre otros, para hacer ejercicios “amigables”, con la única oposición de nuestro bloque Izquierda Socialista en el FIT Unidad.

Otro tanto podríamos decir del tema deuda. Todas las leyes que se viene votando en el Congreso para pagarla han tenido la anuencia del peronismo y del macrismo. Y si alguien cree que habría que votar al Frente de Todos porque en algún momento puede imponerse la política kirchnerista en la interna del gobierno, que pregona un discurso “contra del Fondo”, lamentablemente les decimos que Cristina Fernández junto a su hijo Máximo son quienes avalan al ministro Guzmán y una renegociación con el FMI. Si hay algo claro es que después de las elecciones, tanto el Frente de Todos, los macristas de Juntos e incluso Milei y Espert, se van a unir para votar el acuerdo con el Fondo Monetario.

Estos ejemplos son una muestra de que votar al Frente de Todos no impide “frenar a la derecha” o evitar la vuelta de las políticas macristas. A no dudar entonces. No se va a perder el voto con el FIT Unidad sino que va a permitir tener diputadas y diputados de izquierda para enfrentar con más fuerza al ajuste, el saqueo y al FMI.

* Diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad