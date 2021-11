La Comisión Organizadora de La Marcha del Orgullo y La Diversidad de Salta, anunció la realización de la XVIII Marcha del Orgullo y la Diversidad, que se realizará el sábado 27 de noviembre a las 17 y que partirá desde el parque San Martín de la capital salteña. Además, dieron a conocer las actividades que se realizarán durante todo el mes y que se reúnen bajo el lema "Consolidemos nuestros derechos, libertades e inclusión".

En la conferencia de prensa, que se dio en el espacio cultural El Teatrino, les integrantes de la Comisión, también hicieron eco de las distintas situaciones que padecen las personas de la comunidad LGBTIQ+ dentro de la sociedad. Una de ellas, es el acceso a la salud integral dentro del sistema público, que viene siendo hetero sexista y cis sexual.

En ese sentido, la integrante de la organización de la marcha, Aranzazú Guevara, dialogó con Salta/12 y afirmó que el acceso a la salud para la comunidad LGBTIQ+, es bastante difícil porque "se siguen vulnerando nuestros derechos por más que existan un montón de leyes que nos amparan". Para la militante feminista, el lamentable escenario se debe a que todavía existe una visión completamente hetero sexista y cis sexual, donde "las personas trans siguen siendo el último orejon del tarro".

"Entonces parece que nos estuvieran haciendo un favor, cuando no lo es", cuestionó. En casi todas las situaciones de reclamo que hacen las personas de la comunidad, siempre se aduce la falta de presupuesto para sostener determinadas áreas o programas, o se asegura que no entró determinada medicación. Guevara sostuvo que "cualquier excusa es válida para no respetar derechos de una comunidad que sigue siendo relegada".

Un ejemplo de ello, es la Ley Nacional Nº 26.743, de Identidad de Género, que no sólo prevee el cambio registral en el documento nacional de identidad (DNI); sino que habilita el acceso tanto a la hormonización como a las operaciones, en caso que la persona lo requiera. Es decir, no se necesita ningún tipo de intervención en el cuerpo si se da el cambio del DNI, pero si desea hacerlo "tiene el derecho y debería estar garantizado en el sistema de salud".

Pero el respeto a la ley nacional, que resulta pionera en el mundo, "no siempre se cumple en la provincia", denunció Guevara. Contó que está siendo muy difícil la hormonización u operaciones para los varones trans. Este medio precisamente dio a conocer que existe una demora de más de tres años en el acceso a intervenciones quirúrgicas ya dispuestas para gozar plenamente del cambio de identidad.

En ese marco de no respeto a las leyes y de la ausencia de políticas públicas inclusivas, se suma que existe una reiterada vulneración al trato digno de las personas que ingresan al sistema de salud. No se respeta el nombre autorpercibido, e incluso se presume de la heterosexualidad por parte del personal hospitalario.

"Muchas compañeras lesbianas no van a los consultorios ginecológicos porque se las maltrata y eso va en detrimento de nuestra salud", contó. Esto provoca que existan mujeres que nunca se hicieron un papanicolaou (PAP), o mamografías, aumentando así las posibilidades de contraer cáncer de útero o de mamas.

En ese sentido, manifestó que es muy importante que dentro del sistema de salud se pueda garantizar los derechos y respetar el trato digno a les pacientes. Dijo que lo óptimo sería que se establezcan protocolos dentro de cada institución sanitaria, "que sean respetuosos de nuestras identidades y que sean una obligación para los médicos y medicas y todo el sistema de salud".

Consideró que la salud de las personas LGBTIQ+ no puede quedar a la buena voluntad de algunos médicos, sino que debe estar protocolizado para todo el sistema. "No podemos estar rastreando dónde hay un profesional amigable para mandar a los compañeros y compañeras, eso ya no puede ser más así", denunció.

La militancia de una vida sexual libre

Guevara también es parte de la organización de Proyectos Preservativos para Vulvas, que está trabajando en la creación de un preservativo que contemple todas las prácticas sexuales. Reiteró que el acceso a la salud es "heterosexista y reproductiva", como así lo demuestra la Ley Nacional N° 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

En ese marco, indicó que "no existen métodos de cuidados para las personas con vulva que no mantienen relaciones sexuales de penetración". Señaló que todos los métodos preservativos están pensados para la penetración pene vagina, y en menor medida, para el sexo oral. "Entonces hay un montón de prácticas sexuales que quedan descubiertas y sin protección", cuestionó.

El no diseño de una alternativa, impide gozar de una vida sexual libre porque "siempre estamos con el miedo a contraer enfermedades de transmisión sexual". Acción que puede darse en cualquier práctica sexual donde hay intercambio de fluidos. Guevara reiteró que hay riesgo de transmisión porque muchas de estas prácticas no estan cubiertas. En ese caso, señaló que están trabajando junto a investigadores en el diseño del preservativo para efectivizar este médodo.

Las banderas

Las principales banderas de la marcha son el pedido de cupo laboral trans en la provincia y la derogación del artículo 114 del Código de Contravenciones, que penaliza hasta con 15 días de arresto a las personas que ejercen la prostitución en la vía pública en la ciudad de Salta. El Código viene siendo usado, sobre todo, para perseguir a mujeres trans.



Sin embargo, no son las únicas temáticas que se abordarán a lo largo de todo noviembre. También se pide por el cese de los crímenes de odio; de la violencia institucional, y de la real implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género.

Se sumó el pedido de actualización de la Ley Antidiscriminatoria, de la libertad de expresión y de corporalidades; del reconocimiento de derechos a las familias diversas; de la fertilización asistida para parejas gestantes y no gestantes. Además de una nueva ley de Hepatitis, VIH/Sida; de un presupuesto para reactivos y retrovirales; y de la descentralización de consultorios para ETS y VIH/Sida, en la provincia.

Las actividades incluyen exposiciones de arte, proyecciones de películas, conversatorios, charlas y talleres hasta llegar a la marcha del 27, que saldrá desde el teleférico ubicado en el parque San Martín de la ciudad de Salta. Todas las actividades pueden verse en el Instagram de la XVIII Marcha del Orgullo LGBTIQ+.