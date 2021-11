Natalie Wood fue uno de los rostros más famosos de Hollywood desde su surgimiento como actriz infantil en los años 40 hasta su muerte en 1981. Durante años circuló el rumor de que en su adolescencia había sido abusada por un actor. Ahora se conoció que el hombre fue Kirk Douglas, según emerge en el libro que publica Lana Wood, la hermana de Natalie.

Little Sister ("Hermanita") es el libro que aparecerá en estos días, y que afirma que el abuso sucedió a mediados de 1955, cuando Natalie, entonces de 17 años, trabajaba en The Searchers, el western de John Ford que protagonizó John Wayne. Según Lana, la madre de ambas hermanas, María Zakharenko, llevó a Natalie a a un hotel de Los Ángeles a encontrarse con Douglas, por entonces de 38 años y ya una estrella. Lana tenía ocho años y las acompañó.

Según Lana, su madre imaginaba que “muchas puertas podrían abrirse para ella, con sólo un gesto de la famosa y hermosa cabeza de él en su nombre”, escribió Lana. “Se veía horrible. Estaba muy despeinada y muy alterada”, escribió sobre el regreso de su hermana de esa reunión.

Lana apuntó en el libro que Natalie y su madre comenzaron a cuchichear para que ella no escuchara. Años más tarde, Natalie se sinceró con Lana: la llevaron a la suite del actor. "Él me lastimó, Lana", le dijo. “Fue como una experiencia extracorpórea. Estaba aterrorizada, confundida”, le habría contado Natalie. Con su madre acordaron no revelar a nadie lo que había sucedido.

Lana Wood le había prometido a su hermana no contar nunca en público el abuso, pero decidió cambiar de opinión ante la muerte de Douglas, que falleció a los 103 años en febrero de 2020. En Twitter se volvió tendencia el nombre de Wood ante la noticia de la muerte del mito hollywoodense, lo cual alimentó la suposición sobre el abuso. “Ahora que no queda más nadie a quien proteger, estoy segura de que ella me perdonará por finalmente romper esa promesa”, se justificó.

Por su parte, Michael Douglas, hijo de Kirk, apenas se limitó a transmitir un escueto "Que ambos descansen en paz" a través de un agente de prensa. Las denuncias contra Kirk Douglas no son nuevas. En diciembre de 2016, mientras celebraba un siglo de vida, la actriz y bailarina Neile Adams declaró sobre el actor de Espartaco que “no podías sentarte a su lado sin que su mano trepara por tu pierna”.

Little Sister también se centra en la misteriosa muerte de Natalie Wood, ocurrida el 29 de noviembre de 1981. Su cuerpo apareció flotando en la costa de California y las autoridades consideraron que se había ahogado de manera accidental, aunque las dudas persisten en las últimas cuatro décadas. Los actores Robert Wagner (esposo de Wood) y Christopher Walken, que estaban con ella en un yate, quedaron en la mira desde entonces.