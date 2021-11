La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (Ufem) le solicitaron a la justicia entrerriana investigar a la familia Etchevehere por posible ocultamiento de tenencia, comercialización o transferencia de cabezas de ganado. Fue a partir de una denuncia de Dolores Etchevehere, la hermana del ex ministro de Agroindustria de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere, tras analizar once años de rendición de cuentas de la sucesión de la familia. La investigación por supuesto fraude al fisco podría sumarse a otras cuatro causas cajoneadas desde hace años en los tribunales entrerrianos, donde el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, es amigo del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina.

Desde el 16 de septiembre, la Procelac se encuentra investigando la rendición de cuentas de 11 años de administración de la sucesión Luis Félix Etchevehere, donde manifiesta haber detectado múltiples irregularidades, entre ellas la subestimación en la cantidad de cabezas de ganado declarada ante la justicia, y la creación de la empresa Los Alerces S.A.S., que habría sido utilizada para blanquear hacienda y vaciar la sucesión.



En el análisis jurídico se destaca el informe de un perito agrónomo que detalla una serie de irregularidades relacionadas con las declaraciones de stock de hacienda existente en los establecimientos de la familia Etchevehere ante el fisco. Entre ellas, "la falta de detalle de las actividades que se realizan con los rodeos de hacienda, la ausencia de información que permita establecer cuál era el stock disponible al inicio del proceso sucesorio y su evolución, la falta de declaración periódica sobre nacimientos, muertes, compras y venta de ganado, la falta de presentación de documentación respaldatoria sobre vacunación de Aftosa y la falta de detalle de los establecimientos agropecuarios en los que se realiza la actividad ganadera de la sucesión de modo tal de poder realizar la constatación en donde se encuentran los bienes".

El perito indicó que, al informarle las irregularidades a la familia Etchevehere, le respondieron que "era imposible juntar la hacienda para realizar la constatación porque se encontraba dispersa en muchos campos”. Asimismo, el perito relata en su propio informe que mantuvo una reunión con Leonor Barbero Marcial, Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere que se negaron a dar la información aduciendo un "pacto de confidencialidad entre las partes".

Fue la propia Dolores Etchevehere quien se acercó en septiembre último a la Procelac y a la Ufem, que en marzo dictaminaron que había sido víctima de violencia de género y económica por parte de sus tres hermanos, para solicitar que se investigue el origen de los bienes de la sucesión, haciendo énfasis en la hacienda vacuna: "En la rendición de cuentas no está reflejado que hay una existencia de al menos de 10 mil cabezas vacunas al presente. Es decir, se comercializaría ganado sin declararlo. Un peón de Casa Nueva, Lencina, me dijo que sabe dónde hay hacienda escondida en islas ubicadas en la Provincia de Entre Ríos, él incluso se ofreció a guiarnos y mostrarnos dónde está”, sentenció Dolores Etchevehere.

Además, agregó que parte de esa hacienda no declarada fue traspasada como capital inicial de una sociedad anónima creada en 2019, "Los Alerces S.A.". Con el mismo modus operandum que para el vaciamiento de El Diario desde el 2012, otra de las históricas empresas de la familia que terminó con 70 familias en la calle, los Etchevehere conformaron Los Alerces, cuyo socio principal es hermano de Leonor Barbero y los otros integrantes son Leonor y sus tres hijos: Luis, Sebastián y Diego Etchevehere. "Todas las sociedades anónimas del grupo Etchevehere están formadas inicialmente por bienes que eran de mi padre", agregó Dolores. Al traspasar algunos bienes a una sociedad anónima logran minimizar los bienes de la herencia que deberían compartir también con su única hermana mujer.

Es por eso que la Procelac y la Ufem le piden al Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, a cargo de Leandro Ríos, que proceda a solicitar al Senasa los movimientos de ganado, al juzgado civil Nº 7 información sobre el estado de la sucesión, y a la AFIP y a la provincia de Entre Ríos toda la información referida a Los Alerces SA.

La familia Etchevehere goza del beneplácito de la justicia enterriana independientemente de la fortaleza de las pruebas. El caso más reciente y emblemático es la causa del vaciamiento de El Diario, iniciada en 2018, reactivada tras la visibilización del caso el año pasado y pausada nuevamente este 2021. Al respecto, Dolores Etchevehere enfatizó: “ya está comprobado que los Etchevehere corruptos son unos delincuentes, fueron condenados por la justicia federal y está todo dado para que los procesen por el vaciamiento de El Diario. Ahora tendrán que dar explicaciones sobre cómo ocultan hacienda y evaden al fisco. El problema es que el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, es amigo de Luis Miguel Etchevehere. El pacto de poder está operando para cajonear todas las causas y seguir dilatando lo que es una verdad a voces".