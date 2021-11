En el tramo final de la campaña, el presidente Alberto Fernández afirmó que en la Argentina persisten "dos modelos en pugna" y convocó a la militancia a realizar el "máximo esfuerzo" para explicar a la ciudadanía lo que está en juego en las próximas elecciones legislativas ya que, advirtió, la oposición propone "volver al peor de los pasados" y "los más conservadores, son los que más cuidan a los poderosos".



En una entrevista, el Presidente reconoció que "después del resultado electoral (de las PASO), lo que más me preocupó fue escuchar a la gente". "En 2019 se votó en un sentido y ese sentido no se ha alterado: una Argentina que piense en la inversión, el trabajo y en las exportaciones. A mí me parece que el malestar y el enojo de la pandemia a muchos les hizo ver que la salida estaba por otro lado. Inclusive, que la salida era volver al pasado”, dijo Fernández a Télam.

En ese sentido, el mandatario convocó a la militancia, base y sostén del peronismo, a salir a la calle a explicarle a la ciudadanía lo que está en juego en las elecciones legislativas del próximo domingo. “Lo que les proponen del otro lado es entregarse al FMI y que el día que te despidan, nadie te pague nada. Son los mismos que se jactaban que la escuela pública era una desgracia en la que uno caía. Es el peor de los pasados. Es el pasado en el que convirtieron a todos los ciudadanos y ciudadanas en la nada misma. Los abandonaron a su suerte”, afirmó Fernández.

“Le pido a cada militante que haga el máximo esfuerzo para mostrar a los argentinos que lo que está en pugna es el futuro de sus familias. No confiemos en ellos ni en el canto de sirenas de los que se llaman libertarios porque son los más conservadores, son los que más cuidan a los poderosos”, amplió.

Mauricio Macri y la deuda

Consultado sobre las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que aseguró que él podría haber resuelto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en cinco minutos, el mandatario aseguró: “Yo también puedo arreglar el problema de la deuda en cinco minutos: lo único que tengo que hacer es aceptar las condiciones que me ponen. Pero esa es la diferencia entre él y yo. No acepto esas condiciones. Porque sé que en lo que firme va a estar la suerte de generaciones de argentinos, no la suerte de mi gobierno”.

Y sumó: “Quiero que el pueblo argentino pague lo menos posible y que le cueste lo menos posible hacerlo. No hablamos de no pagar, hablamos de pagar lo que corresponde y en condiciones que la Argentina pueda soportarlo”. “Los argentinos y las argentinas tienen que saber que la deuda es el mayor condicionamiento que tenemos para nuestro desarrollo. Una deuda que alguien tomó de modo absolutamente irresponsable e irregular”, enfatizó.

Precios y lo que se viene

El Presidente repasó también las políticas para controlar los precios y ahondó en los objetivos de los próximos dos años de gestión. "Tenemos que encarar el tema de la corrección de los precios con decisión, y pararnos activa y firmemente frente a los formadores de precios. En los últimos años se consolidaron grandes monopolios en materia de producción alimenticia. Y hay que ponerles límites", afirmó Fernández.

“Tenemos que asumir estos años con un enorme compromiso para que las cosas funcionen bien. Yo tengo muy buenas expectativas. Todo indica que nos va a ir mejor. Cuando empezamos el año, el crecimiento proyectado de la Argentina era de 5 puntos y ahora están proyectando un crecimiento de 10. Nos ha ido muy bien. Lo que todavía no logramos es que esos números de la macroeconomía permeen para abajo. Tenemos que hacer lo necesario para que eso ocurra. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo como Frente para que eso llegue a los que más lo necesitan. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer”, agregó el jefe de Estado.

"Todas las economías del planeta cayeron. Todas, absolutamente todas. Y la recuperación tiene ritmos desiguales. En algunos lugares es muy rápida. Nuestra recuperación económica, por ejemplo, debe ser de las más rápidas del mundo. Pero no ha llegado a todos y hay gente que todavía no siente esa mejora", completó.



Cumbre de Líderes del G20

Tras su paso por la cumbre del G20, que se realizó en Roma, Italia, remarcó que "el debate central que el mundo debe llevar adelante, y que yo planteé en todos mis discursos, es un debate ético" para combatir la desigualdad.

"Lo que deberíamos replantearnos es esa lógica que se impuso en el mundo de privilegiar lo financiero por sobre lo productivo", dijo. Y puso el foco sobre lo que se vive en América Latina: "Yo traté de llamar la atención acerca de que nosotros vivimos en el continente más desigual. Que esa desigualdad es grave, profunda, pero además nos condena".

Explicó que "la mayoría de los países de América Latina son considerados de renta media" y que si bien la pandemia hizo que los países más desarrollados prestaran más atención sobre los países pobres (concentrados en África y en Asia), los países latinoamericanos quedaron en "una suerte de limbo".

"Los países de renta media contenemos el 60 por ciento de la pobreza del mundo. Ese planteo lo plasmé en cada discurso y logramos algunos éxitos. Por ejemplo, que la nueva línea de crédito lanzada por el FMI hoy alcance a los países de renta media. Eso fue un triunfo nuestro", dijo. Y destacó también "el de las sobretasas" del Fondo Monetario Internacional. "Lo planteamos, Europa nos acompañó y lo impusimos. Y el tema se va a tratar en diciembre, según anunció el organismo", agregó.

Analizó que "uno de los planteos que hay es cómo va a funcionar el sistema impositivo para adelante, pero fundamentalmente cómo las grandes corporaciones pagan impuestos y en qué lugar los pagan". Y destacó en ese sentido medidas de su gobierno, como el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, las modificaciones en Ganancias y el debate por los cambios también en el impuesto sobre Bienes Personales.

En lo que respecta a las relaciones internacionales y los vínculos que el país mantiene con otras naciones, llamó a recuperar "la unidad perdida" en Latinoamérica. "Esto que vivimos en la Argentina, donde hay un conservadurismo que resiste y donde nace una nueva derecha que se llama libertaria y, en verdad, es la más conservadora, se está viendo en todo el mundo. En Chile tenemos un candidato en disputa que está a la derecha de Piñera (Sebastián). En Perú se ganó por una decena de miles de votos contra la hija de Fujimori (Keiko). Y Lazo (Guillermo) ganó en Ecuador. Brasil hoy es gobernado por Bolsonaro (Jair). Y en Uruguay perdió el Frente Amplio. Reitero, no es un escenario fácil", sostuvo.